«Защитницы Юга»: в Одессе презентовали календарь на 2024 год с женщинами, которые служат в армии

В Одессе сегодня, 21 декабря, презентовали календарь, который посвятили женщинам-защитницам, несущим службу в Силах обороны. Календарь называется «Защитницы Юга». Денежные средства по продаже каждого экземпляра календаря пойдут на нужды военных.
Об этом сообщают в «Медиацентре Одесса».
Как рассказал во время брифинга депутат Одесского областного совета, волонтер Аркадий Мкртичян, таким образом, они хотели поддержать женщин-военных. Ведь сегодня в Вооруженных силах Украины бок о бок с мужчинами служит 10% украинских девушек и женщин.
Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины считает, что календарь важен для ментального здоровья украинцев во время столь сложной затяжной войны.
Она добавила, что украинские защитницы реализуют себя на военной службе и остаются нежными и женственными.
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Проект был создан и реализован благотворительным фондом «Шлях додому». Фонд занимается гражданским населением, пострадавшим от российского вторжения.
На брифинге присутствовали и снявшиеся для календаря военнослужащие. Девушки были в восторге от проведённой фотосессии и ее результата.
Календарь показал, что женщина даже в военной форме остается женщиной, —
подытожила офицер гражданско-военного сотрудничества ОК «Юг» Оксана Козыренко.