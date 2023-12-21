«Защитницы Юга»: в Одессе презентовали календарь на 2024 год с женщинами, которые служат в армии

Об этом сообщают в «Медиацентре Одесса».

Как рассказал во время брифинга депутат Одесского областного совета, волонтер Аркадий Мкртичян, таким образом, они хотели поддержать женщин-военных. Ведь сегодня в Вооруженных силах Украины бок о бок с мужчинами служит 10% украинских девушек и женщин.

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины считает, что календарь важен для ментального здоровья украинцев во время столь сложной затяжной войны.

Она добавила, что украинские защитницы реализуют себя на военной службе и остаются нежными и женственными.

Проект был создан и реализован благотворительным фондом «Шлях додому». Фонд занимается гражданским населением, пострадавшим от российского вторжения.

На брифинге присутствовали и снявшиеся для календаря военнослужащие. Девушки были в восторге от проведённой фотосессии и ее результата.

Календарь показал, что женщина даже в военной форме остается женщиной, —

подытожила офицер гражданско-военного сотрудничества ОК «Юг» Оксана Козыренко.