Про це свідчать дані сайту державної системи «Прозорро.Продажі».

Не вдалося продати земельну ділянку площею 3,86 гектара, розташовану в межах Прилиманської сільради. Замовником аукціону виступив Пересипський відділ Державної виконавчої служби Одеси.

Стартову ціну лота становила 5,4 мільйона гривень. Торги мали відбутися 9 квітня у форматі трираундового англійського аукціону.

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Не вдалося реалізувати й іншу арештовану земельну ділянку, виставлену вдруге Доброславським відділом державної виконавчої служби. На продаж виставлено 4,5 гектара сільськогосподарської землі на території Фонтанської громади. Стартова вартість лота – 5,2 мільйона гривень.

Оскільки це вже друга спроба продажу, найближчим часом можлива третя – вже з пониженням стартової ціни.

Наразі обидві ділянки залишаються в державному управлінні. Коли і на яких умовах їх спробують реалізувати знову – поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року до бюджету Одеси надійшло понад 835 мільйонів гривень від плати за землю та продажу земельних ділянок.