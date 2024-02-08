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З полону повернулися ще 100 українців: більшість – оборонці Маріуполя

З полону повернулися ще 100 українців: більшість – оборонці Маріуполя

Ще 100 українців вдома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат, — написав президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі!

В рамках чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх захисників. Це вже 51-й успішний обмін з початку повномасштабної агресії РФ.

Серед звільнених:

  • 49 воїнів Національної гвардії України;
  • 25 прикордонників;
  • 26 військовослужбовців ЗСУ;
  • 11 бійців територіальної оборони.

Всі звільнені – рядового та сержантського складу. 84 з них мужньо обороняли Маріуполь, 82 з яких – герої «Азовсталі». Решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

повернення з полону
повернення з полону
повернення з полону
повернення з полону
повернення з полону
повернення з полону
повернення з полону

28 звільнених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому визволеному герою 62 роки, а наймолодшому – 20.

З початку повномасштабної війни з російського полону вдалося звільнити вже 3135 українських захисників та захисниць.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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