З полону повернулися ще 100 українців: більшість – оборонці Маріуполя

В рамках чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх захисників. Це вже 51-й успішний обмін з початку повномасштабної агресії РФ.

Серед звільнених:

49 воїнів Національної гвардії України;

25 прикордонників;

26 військовослужбовців ЗСУ;

11 бійців територіальної оборони.

Всі звільнені – рядового та сержантського складу. 84 з них мужньо обороняли Маріуполь, 82 з яких – герої «Азовсталі». Решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

28 звільнених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому визволеному герою 62 роки, а наймолодшому – 20.

З початку повномасштабної війни з російського полону вдалося звільнити вже 3135 українських захисників та захисниць.