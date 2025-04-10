Як повідомляють у пресслужбі компанії-перевізника, до 31 липня 2025 року потяг №38/37 Одеса – Ужгород курсуватиме до станції Мукачево, а до Ужгороду можна буде дістатися з пересадками наступними поїздами:

№4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№45/46 Харків – Ужгород;

№368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Але найзручнішим для одеситів залізничники називають потяг №12/11 Одеса – Львів.

Також повідомляється, що квитки вже у продажі, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку «Укрзалізниці» та в залізничних касах вокзалів.

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