Як повідомляють у пресслужбі компанії-перевізника, до 31 липня 2025 року потяг №38/37 Одеса – Ужгород курсуватиме до станції Мукачево, а до Ужгороду можна буде дістатися з пересадками наступними поїздами:
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №45/46 Харків – Ужгород;
- №368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
Але найзручнішим для одеситів залізничники називають потяг №12/11 Одеса – Львів.
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Також повідомляється, що квитки вже у продажі, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку «Укрзалізниці» та в залізничних касах вокзалів.
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