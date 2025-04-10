Поезд, «Укрзалізниця»
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Як повідомляють у пресслужбі компанії-перевізника, до 31 липня 2025 року потяг №38/37 Одеса – Ужгород курсуватиме до станції Мукачево, а до Ужгороду можна буде дістатися з пересадками наступними поїздами:

  • №4/3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №45/46 Харків – Ужгород;
  • №368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Але найзручнішим для одеситів залізничники називають потяг №12/11 Одеса – Львів.

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Також повідомляється, що квитки вже у продажі, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку «Укрзалізниці» та в залізничних касах вокзалів.

Ви також можете дізнатись: Розклад руху пасажирських поїздів з Одеси у 2025 році.

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