Как сообщают в пресс-службе компании-перевозчика, до 31 июля 2025 года поезд №38/37 Одесса – Ужгород будет курсировать до станции Мукачево, а до Ужгорода можно будет добраться с пересадками следующими поездами:

№4/3 Запорожье – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№45/46 Харьков – Ужгород;

⁠№368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.

Но самым удобным для одесситов железнодорожники называют поезд №12/11 Одесса – Львов.

Также сообщается, что билеты уже в продаже, удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении «Укрзалізниці» и в железнодорожных кассах вокзалов.

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