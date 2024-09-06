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З 10 вересня на Одещині запрацюють «Містечка здоровʼя»

З 10 вересня на Одещині запрацюють «Містечка здоровʼя»

Вже за кілька днів у чотирьох районах Одещини можна буде безкоштовно перевірити свій стан у спеціалізованих «Містечках здоровʼя».

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб на сторінці в Фейсбук. 

Графік та місця роботи «Містечок здоров’я»:

– 10 вересня, 09:00–16:00 – с. Чубівка, Подільський район;

– 12 вересня, 10:00–13:00 – с. Кучурган, Роздільнянський район;

– 18 вересня, 10:00–14:00 – с. Старокозаче, Білгород-Дністровський район;

– 24 вересня, 11:00–14:00 – Арцизька громада, Болградський район.

Які послуги надають?

  • вимірювання артеріального тиску
  • вимірювання рівню глюкози у крові
  • надання рекомендацій щодо харчування та боротьби із залежностями
  • проведення щеплень за календарем

У заходах беруть участь лікарі місцевих ЦПМСД, експерти районних центрів контролю та профілактики хвороб, а також фахівці з громадського здоров’я.

Додаткову інформацію можна дізнатися у місцевих підрозділах Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Діана Федотова
Діана Федотова ПРОФІЛЬ
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