З 10 вересня на Одещині запрацюють «Містечка здоровʼя»

Вже за кілька днів у чотирьох районах Одещини можна буде безкоштовно перевірити свій стан у спеціалізованих «Містечках здоровʼя».
Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб на сторінці в Фейсбук.
Графік та місця роботи «Містечок здоров’я»:
– 10 вересня, 09:00–16:00 – с. Чубівка, Подільський район;
– 12 вересня, 10:00–13:00 – с. Кучурган, Роздільнянський район;
– 18 вересня, 10:00–14:00 – с. Старокозаче, Білгород-Дністровський район;
– 24 вересня, 11:00–14:00 – Арцизька громада, Болградський район.
Які послуги надають?
- вимірювання артеріального тиску
- вимірювання рівню глюкози у крові
- надання рекомендацій щодо харчування та боротьби із залежностями
- проведення щеплень за календарем
У заходах беруть участь лікарі місцевих ЦПМСД, експерти районних центрів контролю та профілактики хвороб, а також фахівці з громадського здоров’я.
Додаткову інформацію можна дізнатися у місцевих підрозділах Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.