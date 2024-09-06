Новости Одессы и Одесской области

10 сентября в Одесской области заработают «Городки здоровья»

10 сентября в Одесской области заработают «Городки здоровья»

Уже через несколько дней в четырех районах Одесской области можно будет бесплатно проверить свое состояние в специализированных «Городках здоровья».

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней на странице в Фейсбуке.

График и места работы «Городка здоровья»:

— 10 сентября, 09:00–16:00 – с. Чубовка, Подольский район;

— 12 сентября, 10:00-13:00 — с. Кучурган, Раздельнянский район;

— 18 сентября, 10:00-14:00 — с. Староказачье, Белгород-Днестровский район;

— 24 сентября, 11:00-14:00 — Арцизская община, Болградский район.

Какие услуги оказывают?

— измерение артериального давления

— измерение уровня глюкозы в крови

— предоставление рекомендаций по питанию и борьбе с зависимостями

— проведение прививок по календарю

В мероприятиях принимают участие врачи местных ЦПМСП, эксперты районных центров контроля и профилактики болезней, а также специалисты по общественному здоровью.

Дополнительную информацию можно узнать в местных подразделениях Одесского областного центра по контролю и профилактике болезней.

 

 

Діана Федотова
Диана Федотова ПРОФИЛЬ
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