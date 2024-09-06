10 сентября в Одесской области заработают «Городки здоровья»

Уже через несколько дней в четырех районах Одесской области можно будет бесплатно проверить свое состояние в специализированных «Городках здоровья».
Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней на странице в Фейсбуке.
График и места работы «Городка здоровья»:
— 10 сентября, 09:00–16:00 – с. Чубовка, Подольский район;
— 12 сентября, 10:00-13:00 — с. Кучурган, Раздельнянский район;
— 18 сентября, 10:00-14:00 — с. Староказачье, Белгород-Днестровский район;
— 24 сентября, 11:00-14:00 — Арцизская община, Болградский район.
Какие услуги оказывают?
— измерение артериального давления
— измерение уровня глюкозы в крови
— предоставление рекомендаций по питанию и борьбе с зависимостями
— проведение прививок по календарю
В мероприятиях принимают участие врачи местных ЦПМСП, эксперты районных центров контроля и профилактики болезней, а также специалисты по общественному здоровью.
Дополнительную информацию можно узнать в местных подразделениях Одесского областного центра по контролю и профилактике болезней.