Якою була середня зарплата на Одещині у 2023 році та кому платили найбільше

Середньомісячна заробітня плата на Одещині у 2023 році складала 13396 гривень, що більше на 11,7%, ніж аналогічний показник — 11996 грн у 2022 році. Такі дані вказані у проєкті рішення Одеської ОДА про звіт щодо виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2023 рік».
У яких галузях була найбільша середньомісячна зарплатня
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати серед офіційно працевлаштованих зафіксовано у наступних галузях:
- інформація та телекомунікації – 28784 грн;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 19105 грн;
- державне управління й оборона; обовʼязкове соціальне страхування – 16378 грн;
- транспорт, складське господарство, поштова ат курʼєрська діяльність – 16341 грн;
- фінансова та страхова діяльність – 15 351 грн.