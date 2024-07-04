Якою була середня зарплата на Одещині у 2023 році та кому платили найбільше

Якою була середня зарплата на Одещині у 2023 році та кому платили найбільше

Середньомісячна заробітня плата на Одещині у 2023 році складала 13396 гривень, що більше на 11,7%, ніж аналогічний показник — 11996 грн у 2022 році. Такі дані вказані у проєкті рішення Одеської ОДА про звіт щодо виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області за 2023 рік».

У яких галузях була найбільша середньомісячна зарплатня

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати серед офіційно працевлаштованих зафіксовано у наступних галузях:

  • інформація та телекомунікації – 28784 грн;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 19105 грн;
  • державне управління й оборона; обовʼязкове соціальне страхування – 16378 грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова ат курʼєрська діяльність – 16341 грн;
  • фінансова та страхова діяльність – 15 351 грн.
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