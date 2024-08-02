Якою буде температура морської води в Одесі сьогодні, 2 серпня

Зараз найсприятливіші умови для любителів пляжного відпочинку: і погода, і морська вода біля одеського узбережжя в п’ятницю, 2 серпня, досить комфортні.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 2 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 24.9°C. Цей температурний діапазон визнано найоптимальнішим для тривалого купання.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні вдень в Одесі повітря прогріється до 28-33°С.
Температура води в інших курортних місцях Одеської області: