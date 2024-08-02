Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 2 августа

Сейчас самые благоприятные условия для любителей пляжного отдыха: и погода, и морская вода у одесского побережья в пятницу, 2 августа, достаточно комфортны.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 2 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 24.9°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 28-33°.
Температура воды в других курортных местах Одесской области: