Новости Одессы и Одесской области

Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 2 августа

Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 2 августа

Сейчас самые благоприятные условия для любителей пляжного отдыха: и погода, и морская вода у одесского побережья в пятницу, 2 августа, достаточно комфортны.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 2 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 24.9°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 28-33°.

Температура воды в других курортных местах Одесской области:

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