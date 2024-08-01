Якою буде температура морської води в Одесі сьогодні, 1 серпня

Пекельна спека відступила і літо продовжує радувати нас сонцем і теплом, а завдяки нашим захисникам ми маємо можливість насолоджуватися пляжним відпочинком. “Одеське життя” розповідає, якою буде температура води у Чорному морі та водоймищах Одеської області.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 29 липня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 25.3°C. Цей температурний діапазон визнано найоптимальнішим для тривалого купання.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні вдень в Одесі повітря прогріється до 28-30°С.
Температура води в інших курортних місцях Одеської області: