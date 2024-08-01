Якою буде температура морської води в Одесі сьогодні, 1 серпня

Температура морської води в Одесі сьогодні, 31 липня: ідеально Останній день липня обіцяє бути спекотним, тому навіть у будній день пляжі будуть переповнені відпочивальниками. “Одеське життя” розповідає, якою буде температура морської води біля берегів Одеси та інших курортних місцях нашого регіону. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Температура морської води в Одесі сьогодні, 29 липня: ідеально У понеділок, 29 липня, в Одесі та Одеській області збережеться спекотна погода, вода в морі та водоймах також залишається теплою і комфортною. Найтепліша вода сьогодні в Україні зафіксована в Шабо, її значення становить 27.0°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ