Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 1 августа

Адская жара отступила и лето продолжает радовать нас солнцем и теплом, а благодаря нашим защитникам, мы имеем возможность наслаждаться пляжным отдыхом. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура воды в Черном море и водоемах Одесской области.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 29 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 25.3°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 28-30°С.
Температура воды в других курортных местах Одесской области: