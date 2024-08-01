Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 1 августа

Какой будет температура морской воды в Одессе сегодня, 1 августа

Адская жара отступила и лето продолжает радовать нас солнцем и теплом, а благодаря нашим защитникам, мы имеем возможность наслаждаться пляжным отдыхом. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура воды в Черном море и водоемах Одесской области.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 29 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 25.3°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода.  Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 28-30°С.

Температура воды в других курортных местах Одесской области:

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