Новости Одессы и Одесской области

Каким будет в Одессе первый день 2025 года – прогноз синоптиков

Каким будет в Одессе первый день 2025 года – прогноз синоптиков

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 1 января, первый день 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 1 января

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 1 января

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 4-9°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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