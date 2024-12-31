Каким будет в Одессе первый день 2025 года – прогноз синоптиков

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 1 января, первый день 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 1 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 1 января
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 4-9°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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