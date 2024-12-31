Забіг бажань та концерт біля моря: безкоштовні події Одеси 31 грудня – 2 січня

Скільки електроенергії споживає новорічна гірлянда? Яке Різдво та Новий рік без святкової гірлянди? Цей яскравий аксесуар дарує нашому дому казкову атмосферу свята. Сьогодні можна знайти новорічні гірлянди на будь-який смак і колір. Фахівці підрахували, скільки нам доведеться заплатити за світло, якщо яскраві вогники працюють від електроенергії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Казкові вистави та новорічні екскурсії: куди піти з дитиною у свята? У новорічні свята, коли у дітей канікули, а у батьків — додаткові вихідні, час можна проводити не тільки за сімейним столом, а й прогулятися містом, відвідати новорічну виставу чи піти на екскурсію. «Одеське життя» підготувало афішу святкових подій у нашому місті для малечі та їх батьків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ