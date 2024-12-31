Новини Одеси та Одеської області

Забіг бажань та концерт біля моря: безкоштовні події Одеси 31 грудня – 2 січня

Забіг бажань та концерт біля моря: безкоштовні події Одеси 31 грудня – 2 січня

Проводжаємо 2024 рік… Він був важким, але ми на рік стали ближче до Перемоги. Тож перші дні 2025 року пропонуємо вам розпочати Забігом бажань та концертом біля моря. А вже в четвер вас запрошує простір спільнот На часі, де вам також пропонують поговорити про майбутнє.

  • Що: Новий, 2025 рік!
  • Де: Одеса
  • Коли: 31 грудня, 23:59
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

С Новым годом! 31 декабря

Бесплатка новогодняя: забег желаний

  • Що: Піаноморе
  • Де: Плити Ланжерону
  • Коли: 1-2 січня,13:00.

Бесплатка новогодняя, на часі

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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