Забіг бажань та концерт біля моря: безкоштовні події Одеси 31 грудня – 2 січня

Проводжаємо 2024 рік… Він був важким, але ми на рік стали ближче до Перемоги. Тож перші дні 2025 року пропонуємо вам розпочати Забігом бажань та концертом біля моря. А вже в четвер вас запрошує простір спільнот На часі, де вам також пропонують поговорити про майбутнє.
- Що: Новий, 2025 рік!
- Де: Одеса
- Коли: 31 грудня, 23:59
- Що: Забіг бажань 2025
- Де: Парк Шевченка, Ракушка
- Коли: 1 січня, 11:30
- Що: Піаноморе
- Де: Плити Ланжерону
- Коли: 1-2 січня,13:00.
- Що: Новорічний. На часі. Донат
- Де: Єврейська, 49, простір На часі
- Коли: 3 січня, 17:00.