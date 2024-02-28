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Яким буде в Одесі останній день зими: прогноз синоптиків

Яким буде в Одесі останній день зими: прогноз синоптиків

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 29 лютого 2024 року, в останній день зими, в Одесі та Одеській області очікується не надто зимова, але ще й не весняна погода. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Одесі на 29 лютого

В Одесі, за прогнозами, завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 29 лютого

По Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 6-11°С, місцями до 14°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Фото Марії Котової

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