Яким буде в Одесі останній день зими: прогноз синоптиків

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 29 лютого 2024 року, в останній день зими, в Одесі та Одеській області очікується не надто зимова, але ще й не весняна погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 29 лютого
В Одесі, за прогнозами, завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 лютого
По Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 6-11°С, місцями до 14°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової