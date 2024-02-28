Каким будет в Одессе последний день зимы: прогноз синоптиков

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 29 февраля 2024 года, в последний день зимы, в Одессе и Одесской области ожидается не особо зимняя, но еще и не весенняя погода. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 29 февраля
В Одессе, по прогнозам, завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 февраля
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 6-11°С, местами до 14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой