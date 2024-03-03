Які свята відзначають в Україні та світі 3 березня 2024 року

Всесвітній день дикої природи

Це свято було започатковано ООН у 2013 році з метою привернути увагу до значення дикої природи для людства та планети. Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на охорону та збереження дикої флори і фауни, а також на підвищення обізнаності про загрози, які їм ставить людська діяльність. Тема свята в 2024 році – “Дика природа і здоров’я людини: збережемо рівновагу”.

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

Це свято було започатковано ЮНЕСКО у 1994 році з метою підтримки дитячих медіа, які відображають інтереси, потреби та права дітей, а також залучення дітей до створення та розповсюдження медіапродуктів. Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на популяризацію дитячого телебачення і радіомовлення, а також на надання дітям можливості висловити свою думку, творчість та громадянську позицію через медіа.

Всесвітній день письменника

Це свято було започатковано Міжнародним ПЕН-клубом у 1986 році з метою вшанування письменників, які зробили внесок у розвиток літератури, культури та демократії, а також захисту права на свободу слова. Цього дня проводяться різні заходи, спрямовані на підтримку письменників, які переслідуються за свої твори, а також на просування читання, освіти та культурного різноманіття.

Національне свято Республіки Болгарія

Це свято відзначається з 1990 року на честь визволення Болгарії від османського панування в результаті Русско-турецької війни 1877-1878 років. Цього дня в Болгарії проводяться урочисті заходи, паради, концерти, виставки, фестивалі, а також вшановуються пам’ять загиблих в боротьбі за незалежність.

Історичні події, які стались 3 березня

1067 — перша згадка в літописах про Мінськ.

1585 — у Віченці (Італія) відкрили театр Олімпіко — перший критий театр в Європі.

1845 — Флорида стала 27-м штатом США.

1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування кріпацтва.

1866 — у Києві відкрили публічну бібліотеку (нині — Національна парламентська бібліотека України).

1878 — підписано мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877—1878 років.

1913 — напередодні інавгурації президента США Вудро Вільсона у Вашингтоні пройшла хода за участі 5000 жінок, які вимагали надання всім громадянам рівного права голосу.

1918 — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.

1919 — з Ванкувера (Канада) до Сіетлу (США) відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.

1921 — канадський фізіолог Фредерік Бантінг спільно з колегами відкрив гормон інсулін.

1924 — у Туреччині скасували Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи.

1931 — в США затвердили державний гімн США.

1938 — у Саудівській Аравії виявили велике джерело нафти.

1991 — у Латвії та Естонії відбулися референдуми про вихід зі складу СРСР.

1994 — Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

2020 — в Україні оголосили про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Відомі особистості, які народився 3 березня