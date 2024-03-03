Какие праздники отмечают в Украине и мире 3 марта 2024 года

3 марта – день, когда в Украине и мире отмечают различные праздники, посвященные определенным профессиям, хобби, животным, социальным проблемам и другим аспектам жизни. Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными из них.
Исторические события, произошедшие 3 марта
- 1067 — первое упоминание в летописях о Минске.
- 1585 — в Виченце (Италия) открыли театр Олимпико — первый крытый театр в Европе.
- 1845 — Флорида стала 27-м штатом США.
- 1861 — российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
- 1866 — в Киеве открыли публичную библиотеку (ныне — Национальная парламентская библиотека Украины).
- 1878 — подписан мирный договор, завершавший русско-турецкую войну 1877—1878 годов.
- 1913 — накануне инаугурации президента США Вудро Вильсона в Вашингтоне прошло шествие с участием 5000 женщин, требовавших предоставления всем гражданам равного права голоса.
- 1918 — согласно Берестейскому миру советская Россия признала независимость Украины.
- 1919 — из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
- 1921 — канадский физиолог Фредерик Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин.
- 1924 — в Турции отменили Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начали светские реформы.
- 1931 — в США утвердили государственный гимн США.
- 1938 — в Саудовской Аравии обнаружили большой источник нефти.
- 1991 — в Латвии и Эстонии прошли референдумы о выходе из состава СССР.
- 1994 — Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
- 2020 — в Украине объявили о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19.
Известные личности, родившиеся 3 марта
- 1652 — Томас Отвей, английский поэт и драматург.
- 1823 — Константин Ушинский, украинский и русский педагог, один из основателей педагогической науки в Российской империи.
- 1831 — Джордж Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.
- 1845 — Кантор Фердинанд, немецкий математик, основоположник теории множеств.
- 1847 — Александер Белл, американский изобретатель.
- 1899 — Юрий Олеша, одесский прозаик, драматург, поэт.
- 1911 — Джин Гарлоу, американская киноактриса.