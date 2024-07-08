Які свята відзначають сьогодні, 8 липня, в Україні та світі

Які свята відзначають сьогодні, 8 липня, в Україні та світі

Навіщо потрібен Всесвітній день викриття, сенси Міжнародного дня міських дзвонарів, Дня бодіарту і Дня боротьби з харчовою алергією – все це ви дізнаєтеся із публікації “Одеського Життя”. Також розповідаємо про історичні події, які сталися 8 липня.

Всесвітній день викриття

Всесвітній день викриття відзначається щорічно 8 липня. Це свято присвячене викривачам корупції, які ризикують своїм життям і кар’єрою заради викриття несправедливості та незаконних дій. У цей день проводяться різні заходи, спрямовані на підтримку викривачів, поширення інформації про їхню важливу роль у суспільстві, а також обговорення законодавчих ініціатив для їхнього захисту. Мета цього свята – підвищення обізнаності про важливість прозорості та чесності в усіх сферах життя.

Міжнародний день міських дзвонарів

Міжнародний день міських дзвонарів, який також відзначається 8 липня, вшановує людей, які працюють з дзвонами, зокрема церковними. Дзвонарі відіграють важливу роль у культурному та релігійному житті суспільства, адже дзвони сповіщають про важливі події, свята та траурні дні. У цей день проводяться фестивалі дзвонів, де майстри демонструють свої навички та діляться досвідом. Мета свята – зберегти та популяризувати мистецтво дзвонарства, а також визнати внесок дзвонарів у культурну спадщину.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, що відзначається 8 липня, має на меті підвищення обізнаності про харчову алергію, її симптоми та методи профілактики. Харчова алергія є серйозним медичним станом, який може призвести до важких наслідків, а іноді й до смертельних випадків. У цей день організовуються інформаційні кампанії, семінари та заходи, спрямовані на навчання населення про важливість дотримання дієти, уникнення алергенів та надання першої допомоги при алергічних реакціях. Метою свята є зменшення ризиків для людей, які страждають на харчову алергію, та поліпшення якості їхнього життя.

День бодіарту

День бодіарту, який також відзначається 8 липня, святкує мистецтво прикрашання тіла за допомогою татуювань, пірсингу, розпису хною та інших форм. Це свято об’єднує художників та ентузіастів бодіарту з усього світу, надаючи їм можливість поділитися своїми роботами, техніками та ідеями. У цей день проводяться виставки, конкурси та майстер-класи, де можна побачити найкращі зразки бодіарту та дізнатися більше про цей вид мистецтва. Метою Дня бодіарту є популяризація культури бодіарту та визнання його як форми самовираження і творчості.

Які історичні події стались 8 липня

  • 52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.
  • 1497 — перша морська експедиція з Європи до Індії на чолі з Васко да Гама рушила з Лісабона.
  • 1573 — Булонський едикт поклав край чотирирічній війні французьких католиків і гугенотів.
  • 1654 — в Америку прибув перший єврей — Яків Барсімсон.
  • 1796 — видано перший паспорт громадянина США.
  • 1920 — британська колонія Східна Африка перейменована в Кенію.
  • 2022 — в Японії під час передвиборчого виступу вбитий колишній прем’єр-міністр Сіндзо Абе.

Відомі люди, які народилися 8 липня

  • 1593 — Артемізія Джентілескі, італійська художниця.
  • 1621 — Жан де Лафонтен, французький поет, байкар.
  • 1819 — Френсіс Леопольд Мак-Клінток, британський полярний дослідник.
  • 1838 — Фердинанд фон Цепелін, конструктор дирижаблів.
  • 1839 — Джон Рокфеллер, американський нафтовий магнат.
  • 1851 — Артур Еванс, британський археолог, який відкрив Мінойську цивілізацію.
  • 1867 — Кете Колльвіц, німецька художниця, графік і скульптор.
  • 1892 — Річард Олдінгтон, англійський поет і прозаїк.
  • 1908 — Нельсон Рокфеллер, американський політик, банкір, віцепрезидент США (1974—1977).
  • 1918 рік — створюють Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;
  • 1936 рік — український письменник Валентин Чемерис;
  • 1938 рік — український письменник, режисер, політик Лесь Танюк;
  • 1938 — Андрій М’ягков, радянський і російський актор.
  • 1950 — Костянтин Райкін, радянський і російський актор.
  • 1973 — Валерій Залужний, український військовий, генерал, колишній головнокомандувач ЗСУ.
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