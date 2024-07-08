Які свята відзначають сьогодні, 8 липня, в Україні та світі

Всесвітній день викриття

Всесвітній день викриття відзначається щорічно 8 липня. Це свято присвячене викривачам корупції, які ризикують своїм життям і кар’єрою заради викриття несправедливості та незаконних дій. У цей день проводяться різні заходи, спрямовані на підтримку викривачів, поширення інформації про їхню важливу роль у суспільстві, а також обговорення законодавчих ініціатив для їхнього захисту. Мета цього свята – підвищення обізнаності про важливість прозорості та чесності в усіх сферах життя.

Міжнародний день міських дзвонарів

Міжнародний день міських дзвонарів, який також відзначається 8 липня, вшановує людей, які працюють з дзвонами, зокрема церковними. Дзвонарі відіграють важливу роль у культурному та релігійному житті суспільства, адже дзвони сповіщають про важливі події, свята та траурні дні. У цей день проводяться фестивалі дзвонів, де майстри демонструють свої навички та діляться досвідом. Мета свята – зберегти та популяризувати мистецтво дзвонарства, а також визнати внесок дзвонарів у культурну спадщину.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, що відзначається 8 липня, має на меті підвищення обізнаності про харчову алергію, її симптоми та методи профілактики. Харчова алергія є серйозним медичним станом, який може призвести до важких наслідків, а іноді й до смертельних випадків. У цей день організовуються інформаційні кампанії, семінари та заходи, спрямовані на навчання населення про важливість дотримання дієти, уникнення алергенів та надання першої допомоги при алергічних реакціях. Метою свята є зменшення ризиків для людей, які страждають на харчову алергію, та поліпшення якості їхнього життя.

День бодіарту

День бодіарту, який також відзначається 8 липня, святкує мистецтво прикрашання тіла за допомогою татуювань, пірсингу, розпису хною та інших форм. Це свято об’єднує художників та ентузіастів бодіарту з усього світу, надаючи їм можливість поділитися своїми роботами, техніками та ідеями. У цей день проводяться виставки, конкурси та майстер-класи, де можна побачити найкращі зразки бодіарту та дізнатися більше про цей вид мистецтва. Метою Дня бодіарту є популяризація культури бодіарту та визнання його як форми самовираження і творчості.

Які історичні події стались 8 липня

52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.

1497 — перша морська експедиція з Європи до Індії на чолі з Васко да Гама рушила з Лісабона.

1573 — Булонський едикт поклав край чотирирічній війні французьких католиків і гугенотів.

1654 — в Америку прибув перший єврей — Яків Барсімсон.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1920 — британська колонія Східна Африка перейменована в Кенію.

2022 — в Японії під час передвиборчого виступу вбитий колишній прем’єр-міністр Сіндзо Абе.

Відомі люди, які народилися 8 липня