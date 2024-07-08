Какие праздники отмечают сегодня, 8 июля, в Украине и мире

Всемирный день разоблачения

Всемирный день разоблачения отмечается ежегодно 8 июля. Этот праздник посвящен обличителям коррупции, рискующим своей жизнью и карьерой ради разоблачения несправедливости и незаконных действий. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку обличителей, распространение информации об их важной роли в обществе, а также обсуждение законодательных инициатив по их защите. Цель этого праздника – повышение осведомленности о важности прозрачности и честности во всех сферах жизни.

Международный день городских звонарей

Международный день городских звонарей, который также отмечается 8 июля, чествует людей, работающих со звонами, в том числе церковными. Звонщики играют важную роль в культурной и религиозной жизни общества, ведь колокола извещают о важных событиях, праздниках и траурных днях. В этот день проводятся колокольные фестивали, где мастера демонстрируют свои навыки и делятся опытом. Цель праздника – сохранить и популяризировать искусство звонарства, а также признать вклад звонарей в культурное наследие.

Всемирный день борьбы с пищевой аллергией

Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, который отмечается 8 июля, направлен на повышение осведомленности о пищевой аллергии, ее симптомы и методы профилактики. Пищевая аллергия является серьезным медицинским состоянием, которое может привести к тяжелым последствиям, а иногда и к смертельным случаям. В этот день организуются информационные кампании, семинары и мероприятия, направленные на обучение населения о важности соблюдения диеты, избегания аллергенов и оказания первой помощи при аллергических реакциях. Целью праздника является уменьшение рисков для людей, страдающих пищевой аллергией, и улучшение качества их жизни.

День бодиарта

День бодиарта, который также отмечается 8 июля, отмечает искусство украшения тела с помощью татуировок, пирсинга, росписи хной и других форм. Этот праздник объединяет художников и энтузиастов со всего мира, предоставляя им возможность поделиться своими работами, техниками и идеями. В этот день проводятся выставки, конкурсы и мастер-классы, где можно увидеть лучшие образцы бодиарта и узнать больше об этом виде искусства. Целью дня бодиарта является популяризация культуры бодиарта и признание его как формы самовыражения и творчества.

Какие исторические события произошли 8 июля

52 до н. е. — принята дата основания Парижа;

1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию во главе с Васко да Гама двинулась из Лиссабона;

1573 — Булонский эдикт положил конец четырехлетней войне французских католиков и гугенотов;

1654 — в Америку прибыл первый еврей — Яков Барсимсон;

1796 — выдан первый паспорт гражданина США;

1920 — британская колония Восточная Африка переименована в Кению;

2022 — в Японии во время предвыборного выступления убит бывший премьер-министр Синдзо Абе.

Известные люди, родившиеся 8 июля