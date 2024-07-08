Какие праздники отмечают сегодня, 8 июля, в Украине и мире

Зачем нужен Всемирный день разоблачения, смысл Международного дня городских звонарей, Дня бодиарта и Дня борьбы с пищевой аллергией — все это вы узнаете из публикации «Одесской Жизни». Также рассказываем об исторических событиях, произошедших 8 июля.
Всемирный день разоблачения
Всемирный день разоблачения отмечается ежегодно 8 июля. Этот праздник посвящен обличителям коррупции, рискующим своей жизнью и карьерой ради разоблачения несправедливости и незаконных действий. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку обличителей, распространение информации об их важной роли в обществе, а также обсуждение законодательных инициатив по их защите. Цель этого праздника – повышение осведомленности о важности прозрачности и честности во всех сферах жизни.
Международный день городских звонарей
Международный день городских звонарей, который также отмечается 8 июля, чествует людей, работающих со звонами, в том числе церковными. Звонщики играют важную роль в культурной и религиозной жизни общества, ведь колокола извещают о важных событиях, праздниках и траурных днях. В этот день проводятся колокольные фестивали, где мастера демонстрируют свои навыки и делятся опытом. Цель праздника – сохранить и популяризировать искусство звонарства, а также признать вклад звонарей в культурное наследие.
Всемирный день борьбы с пищевой аллергией
Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, который отмечается 8 июля, направлен на повышение осведомленности о пищевой аллергии, ее симптомы и методы профилактики. Пищевая аллергия является серьезным медицинским состоянием, которое может привести к тяжелым последствиям, а иногда и к смертельным случаям. В этот день организуются информационные кампании, семинары и мероприятия, направленные на обучение населения о важности соблюдения диеты, избегания аллергенов и оказания первой помощи при аллергических реакциях. Целью праздника является уменьшение рисков для людей, страдающих пищевой аллергией, и улучшение качества их жизни.
День бодиарта
День бодиарта, который также отмечается 8 июля, отмечает искусство украшения тела с помощью татуировок, пирсинга, росписи хной и других форм. Этот праздник объединяет художников и энтузиастов со всего мира, предоставляя им возможность поделиться своими работами, техниками и идеями. В этот день проводятся выставки, конкурсы и мастер-классы, где можно увидеть лучшие образцы бодиарта и узнать больше об этом виде искусства. Целью дня бодиарта является популяризация культуры бодиарта и признание его как формы самовыражения и творчества.
Какие исторические события произошли 8 июля
- 52 до н. е. — принята дата основания Парижа;
- 1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию во главе с Васко да Гама двинулась из Лиссабона;
- 1573 — Булонский эдикт положил конец четырехлетней войне французских католиков и гугенотов;
- 1654 — в Америку прибыл первый еврей — Яков Барсимсон;
- 1796 — выдан первый паспорт гражданина США;
- 1920 — британская колония Восточная Африка переименована в Кению;
- 2022 — в Японии во время предвыборного выступления убит бывший премьер-министр Синдзо Абе.
Известные люди, родившиеся 8 июля
- 1593 — Артемизия Джентилески, итальянская художница;
- 1621 — Жан де Лафонтен, французский поэт, баснописец;
- 1819 — Фрэнсис Леопольд Мак-Клинток, британский полярный исследователь;
- 1838 — Фердинанд фон Цеппелин, конструктор дирижаблей;
- 1839 — Джон Рокфеллер, американский нефтяной магнат;
- 1851 — Артур Эванс, британский археолог, открывший Минойскую цивилизацию;
- 1867 — Кете Колльвиц, немецкая художница, график и скульптор;
- 1892 — Ричард Олдингтон, английский поэт и прозаик;
- 1908 — Нельсон Рокфеллер, американский политик, банкир, вице-президент США (1974—1977);
- 1918 год — создают Государственный сенат Украинского Государства — высший судебный институт;
- 1936 год — украинский писатель Валентин Чемерис;
- 1938 год — украинский писатель, режиссер, политик Лесь Танюк;
- 1938 — Андрей Мягков, советский актер;
- 1950 — Константин Райкин, советский актер;
- 1973 — Валерий Залужный, украинский военный, генерал, бывший главнокомандующий ВСУ.