Яке сьогодні свято: День архітектора та інші події і визначні дати 1 липня

День державного реєстратора

1 липня в Україні відзначають День державного реєстратора. Це свято підкреслює важливість їхньої роботи у правовому полі. Державні реєстратори відповідають за легітимність бізнесу, допомагають підприємцям з оформленням установчих документів та ведуть офіційні реєстри. Їхня праця критично важлива для прозорості економіки та дотримання законодавства.

День архітектури України

День архітектури України також святкують 1 липня. Він присвячений вшануванню архітекторів та містобудівників, які своєю творчістю формують обличчя міст і сіл. Цей день підкреслює важливість архітектури в культурній спадщині, естетиці та функціональності простору. Архітектори відіграють значну роль у створенні інфраструктури, що відповідає сучасним стандартам та потребам суспільства.

День слідчого в Україні

День слідчого в Україні відзначається 1 липня, вшановуючи працівників внутрішніх справ. Слідчі проводять складні розслідування, керуючись принципами справедливості та презумпції невинуватості. Вони збирають докази, допитують свідків та фігурантів, забезпечуючи захист громадян від злочинців. Їхня діяльність має вирішальне значення для підтримки правопорядку та безпеки суспільства.

День ідентифікації домашніх тварин

1 липня також відзначають День ідентифікації домашніх тварин. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість ідентифікації тварин за допомогою мікрочіпів та жетонів. Це допомагає швидко повертати загублених улюбленців додому, особливо під час святкових заходів, які можуть налякати їх. Ідентифікація є ключовою для запобігання зникненню тварин і підтримки їхньої безпеки.

Міжнародний день анекдоту та жартів

Міжнародний день анекдоту та жартів, який відзначається 1 липня, надає можливість людям розповідати жарти та ділитися сміхом. Цей день є нагадуванням про важливість гумору в нашому житті, сприяє покращенню настрою та зміцненню соціальних зв’язків. Сміх є потужним інструментом для подолання стресу та створення позитивної атмосфери.

Міжнародний день регі

1 липня святкують Міжнародний день регі, присвячений популяризації цього музичного жанру, що виник на Ямайці. Реггі відзначається своїм ритмом та соціальними меседжами, що несуть у собі ідеї миру, любові та єдності. Це свято об’єднує шанувальників музики по всьому світу, підкреслюючи культурну значущість реггі в глобальному контексті.

День курячих крилець

Міжнародний день курячих крилець також святкують 1 липня. Це день, коли любителі цієї страви відзначають її популярність та смак. Курячі крильця вперше стали популярними у Баффало, Нью-Йорк, і швидко завоювали любов гурманів по всьому світу. Сьогодні вони є не лише улюбленою закускою, але й символом американської кулінарії.

День винаходу сонцезахисних окулярів

На 1 липня припадає також День винаходу сонцезахисних окулярів. Перші сонцезахисні окуляри з’явилися у XVII столітті, і сьогодні вони є невід’ємною частиною моди та захисту здоров’я очей. Окуляри не тільки доповнюють образ, але й захищають від ультрафіолетових променів, допомагаючи запобігти проблемам із зором та шкірою навколо очей.

Які історичні події стались 1 липня

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення Речі Посполитої.

1661 — укладено мирний договір між Росією та Швецією, завершено російсько-шведську війну.

1751 — надруковано перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел».

1858 — у Лондоні Чарльз Дарвін представив свою теорію еволюції.

1899 — заснована фірма The Gideons, що поширює по готелях світу безкоштовні Біблії.

1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово «вітамін».

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчел «Віднесені вітром».

1946 — перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1960 — Сомалі отримала незалежність.

1962 — незалежність проголосили Руанда і Бурунді.

1979 — японська компанія Sony представила портативний касетний аудіоплеєр Walkman.

1980 — пісня «О, Канада» проголошена національним гімном Канади.

1982 — США, Франція та СРСР запустили перший пошуково-рятувальний супутник «Космос-1383».

1997 — Гонконг передали в управління Китаю.

2000 — у США дозволили підписувати фінансові документи електронним підписом.

2022 — Україна запровадила візовий режим з росією.

Хто народився 1 липня