Какой сегодня праздник: День архитектора и другие события и даты 1 июля

«Одесская жизнь» рассказывает о дне 1 июля 2024 года. Узнайте, какие праздники и события сегодня, а также происходящее в прошлом.
День государственного регистратора
1 июля в Украине отмечается День государственного регистратора. Этот праздник подчеркивает важность их работы в правовом поле. Государственные регистраторы отвечают за легитимность бизнеса, помогают предпринимателям с оформлением учредительных документов и ведут официальные реестры. Их труд критически важен для прозрачности экономики и соблюдения законодательства.
День архитектуры Украины
День архитектуры Украины также отмечается 1 июля. Он посвящен чествованию архитекторов и градостроителей, своим творчеством формирующих лицо городов и сел. Этот день подчеркивает важность архитектуры в культурном наследии, эстетике и функциональности пространства. Архитекторы играют значительную роль в создании инфраструктуры, отвечающей современным стандартам и потребностям общества.
День следователя в Украине
День следователя в Украине отмечается 1 июля, чествуя работников внутренних дел. Следователи проводят сложные расследования, руководствуясь принципами справедливости и презумпции невиновности. Они собирают доказательства, допрашивают свидетелей и фигурантов, обеспечивая защиту граждан от преступников. Их деятельность имеет решающее значение для поддержания правопорядка и безопасности общества.
День идентификации домашних животных
1 июля также отмечается День идентификации домашних животных. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о важности идентификации животных с помощью микрочипов и жетонов. Это помогает быстро возвращать потерянных любимцев домой, особенно во время праздничных мероприятий, которые могут напугать их. Идентификация является ключевой для предотвращения исчезновения животных и поддержания их безопасности.
Международный день анекдота и шуток
Международный день анекдота и шуток, который отмечается 1 июля, позволяет людям рассказывать шутки и делиться смехом. Этот день напоминает о важности юмора в нашей жизни, способствует улучшению настроения и укреплению социальных связей. Смех – мощный инструмент для преодоления стресса и создания положительной атмосферы.
Международный день регги
1 июля празднуют Международный день регги, посвященный популяризации этого музыкального жанра, возникшего на Ямайке. Регги отличается своим ритмом и социальными месседжами, несущими в себе идеи мира, любви и единства. Этот праздник объединяет поклонников музыки по всему миру, подчеркивая культурную значимость регги в глобальном контексте.
День куриных крылышек
Международный день куриных крылышек также отмечают 1 июля. Это день, когда любители этого блюда отмечают его популярность и вкус. Куриные крылышки впервые стали популярны в Баффало, Нью-Йорк, и быстро завоевали любовь гурманов по всему миру. Сегодня они не только любимая закуска, но и символ американской кулинарии.
День изобретения солнцезащитных очков
На 1 июля выпадает также День изобретения солнцезащитных очков. Первые солнцезащитные очки появились в XVII веке и сегодня являются неотъемлемой частью моды и защиты здоровья глаз. Очки не только дополняют образ, но и защищают от ультрафиолетовых лучей, помогая предотвратить проблемы со зрением и кожей вокруг глаз.
Какие исторические события произошли 1 июля
- 1569 — Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании Речи Посполитой.
- 1661 — заключен мирный договор между Россией и Швецией, завершена российско-шведская война.
- 1751 — опубликован первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».
- 1858 — в Лондоне Чарльз Дарвин представил свою теорию эволюции.
- 1899 — основана фирма The Gideons, распространяющая по гостиницам мира бесплатные Библии.
- 1911 — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин».
- 1936 — в Нью-Йорке впервые вышел в свет роман Маргарет Митчел «Унесенные ветром».
- 1946 — первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини.
- 1960 — Сомали получила независимость.
- 1962 — независимость провозгласили Руанда и Бурунди.
- 1979 — японская компания Sony представила портативный кассетный аудиоплеер Walkman.
- 1980 — песня О, Канада провозглашена национальным гимном Канады.
- 1982 — США, Франция и СССР запустили первый поисково-спасательный спутник «Космос-1383».
- 1997 — Гонконг был передан в управление Китая.
- 2000 — в США разрешили подписывать финансовые документы электронной подписью.
- 2022 — Украина ввела визовый режим с россией.
Кто родился 1 июля
- 1742 — Георг Лихтенберг, немецкий физик.
- 1788 — Жан-Виктор Понселе, французский математик, механик и инженер, создатель проективной геометрии.
- 1804 — Жорж Санд, французская писательница.
- 1902 — Уильям Вайлер, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
- 1916 — Иосиф Шкловский, украинский советский астроном, астрофизик.
- 1934 — Клод Берри, французский кинорежиссер.
- 1961 — Диана, принцесса Уэльская.
- 1961 — Карл Льюис, американский легкоатлет, 9-кратный олимпийский чемпион.
- 1961 — Виктория Нуланд, американский дипломат и политик.
- 1967 — Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель.
- 1977 — Лив Тайлер, американская киноактриса.