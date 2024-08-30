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В Одесі та області запроваджено екстрені відключення світла

В Одесі та області запроваджено екстрені відключення світла

За розпорядженням Укренерго сьогодні, 30 серпня, в Одеській області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень не діють.

Про це повідомили в ДТЕУ «Одеські електромережі».

Електроенергію вимикатимуть без попередження і не за графіком, у тих районах, де це необхідно для стабілізації ситуації.

«Просимо всіх, у кого є світло, максимально економно його споживати. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та швидше відновити живлення для тих, хто залишився без світла», – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня 2024 року, багато одеситів на весь день залишилися без світла через планові роботи на електромережах.

 

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