Як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 8 липня

За даними НЕК «Укренерго» завтра, у понеділок, 8 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, триватимуть стабілізаційні відключення світла, причому через зростання споживання на початку робочого тижня вони діятимуть протягом доби.
Зокрема, з 00:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, а з 19:00 до 22:00 – чотири черги.
В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.
Таким чином, одеситам слід бути готовим до відключень і у «світло-сірій» зоні графіків та планувати свій день з урахуванням даних обмежень.
В «Укренерго» також зазначають, що через дарку погоди споживання електроенергії зростає.
Також нагадаємо, що 12 липня відключати світло мешканцям Одеської області не планується. Це з вимірами реального споживання електроенергії областям.