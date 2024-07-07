Як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 8 липня

Зокрема, з 00:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, а з 19:00 до 22:00 – чотири черги.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Таким чином, одеситам слід бути готовим до відключень і у «світло-сірій» зоні графіків та планувати свій день з урахуванням даних обмежень.

В «Укренерго» також зазначають, що через дарку погоди споживання електроенергії зростає.

Також нагадаємо, що 12 липня відключати світло мешканцям Одеської області не планується. Це з вимірами реального споживання електроенергії областям.