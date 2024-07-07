Как будут отключать свет в Одессе в понедельник 8 июля

Как будут отключать свет в Одессе в понедельник 8 июля

По данным НЭК «Укрэнерго» завтра, в понедельник, 8 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области, как по всей Украине продлятся стабилизационные отключения света, причем в связи с ростом потребления в начале рабочей недели они будут действовать в течение суток.

В частности, с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 – четыре очереди.

В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

Таким образом, одесситам следует быть готовым к отключениям и в «светло-серой» зоне графиков и планировать свой день с учетом данных ограничений.

В «Укрэнерго» также отмечают, что из-за установившейся даркой погоды потребление электроэнергии растет.

Также напомним, что 12 июля отключать свет жителям Одесской области не планируется. Это связано с измерениями реального потребления электроэнергии по областям.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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