Як пережити сильні магнітні бурі 5 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Що таке магнітні бурі?

Магнітна буря – це сильні та швидкі зміни магнітного поля Землі, що відбуваються в період високої сонячної активності.

Таки бурі розрізняються за потужністю – за К-індексом від 1 до 9. Бурі до К-індексу 4 – це бурі малопомітні, незначні. Усі бурі від К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Ще близько 80 років тому вчені дійшли висновку, що сонячні спалахи призводять до зниження імунітету та стресостійкості людського організму, внаслідок чого людина відчуває погіршення самопочуття.

Під час геомагнітних бур людина може відчувати головний біль і мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання і підвищення або зниження тиску. Науково підтверджено, що в період магнітних бур на 11% зростає кількість інфарктів і на 7% кількість інсультів.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Перш за все, подбайте про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до опівночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не потрібно занадто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Замість цього віддайте перевагу трав’яним чаям.