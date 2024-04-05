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Как пережить сильные магнитные бури 5 апреля

Как пережить сильные магнитные бури 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, ожидается мощная магнитная буря красного уровня, способная влиять на самочувствие людей.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитные бури?

Магнитная буря — это сильные и быстрые изменения магнитного поля Земли, происходящие в период высокой солнечной активности.

Такие бури различаются по мощности – по К-индексу от 1 до 9. Бури к К-индексу 4 – это бури малозаметные, незначительные. Все бури от К-индекса 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Еще около 80 лет назад учёные пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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