Как пережить сильные магнитные бури 5 апреля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Что такое магнитные бури?

Магнитная буря — это сильные и быстрые изменения магнитного поля Земли, происходящие в период высокой солнечной активности.

Такие бури различаются по мощности – по К-индексу от 1 до 9. Бури к К-индексу 4 – это бури малозаметные, незначительные. Все бури от К-индекса 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Еще около 80 лет назад учёные пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.