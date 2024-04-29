Як пережити магнітну бурю 29 квітня без шкоди здоров’ю

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у понеділок, 29 квітня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність та можливі періоди штормової космічної погоди. Простіше кажучи, сьогодні на нас чекає остання цього місяця магнітна буря. Очікується, що сильно потужної вона не буде.

А ось наступний геомагнітний «шторм» може накрити Землю вже в перші дні травня – за прогнозами це може статися вже 1-3 травня. Також уважнішими до свого здоров’я метеозалежним людям слід бути і в період 5-7 травня.

Магнітні бурі: основні симптоми

Зазначимо, що вплив магнітних бур на здоров’я людей індивідуальний – для когось такі періоди проходять непомітно, а хтось важко піднімається з ліжка. Але найчастіші симптоми такі:

головний біль або мігрень;

запаморочення;

нудота;

порушений апетит;

проблеми зі сном;

висока температура;

підвищений тиск;

сильна слабкість;

загострення хронічних захворювань.

У той же час надмірно «накручувати» себе все ж таки не радимо: переважна більшість людей переживають магнітні бурі без наслідків для здоров’я.

Як зберегти здоров’я в дні магнітних бур

Для того, щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, дотримуйтесь таких правил: