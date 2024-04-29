Как пережить магнитную бурю 29 апреля без ущерба для здоровья

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в понедельник, 29 апреля 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды. Проще говоря, сегодня нас ждет последняя в этом месяце магнитная буря. Ожидается, что сильно мощной она не будет.

А вот следующий геомагнитный «шторм» может накрыть Землю уже в первые дни мая – по прогнозам это может случиться уже 1-3 мая. Также более внимательными к своему здоровью метеозависимым людям следует быть и в период 5-7 мая.

Магнитные бури: основные симптомы

Отметим, что влияние магнитных бурь на здоровье людей индивидуально – для кого-то такие периоды проходят незаметно, а кто-то с трудом поднимаются с кровати. Но самые частые симптомы таковы:

головная боль или мигрень;

головокружение;

тошнота;

нарушенный аппетит;

проблемы со сном;

высокая температура;

повышенное давление;

сильная слабость;

обострение хронических заболеваний.

В то же время чрезмерно «накручивать» себя все же не советуем: подавляющее большинство людей переживают магнитные бури без последствий для здоровья.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, придерживайтесь таких правил: