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Как пережить магнитную бурю 29 апреля без ущерба для здоровья

Как пережить магнитную бурю 29 апреля без ущерба для здоровья

Как известно, магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в понедельник, 29 апреля 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды. Проще говоря, сегодня нас ждет последняя в этом месяце магнитная буря. Ожидается, что сильно мощной она не будет.

А вот следующий геомагнитный «шторм» может накрыть Землю уже в первые дни мая – по прогнозам это может случиться уже 1-3 мая. Также более внимательными к своему здоровью метеозависимым людям следует быть и в период 5-7 мая.

Магнитные бури: основные симптомы

Отметим, что влияние магнитных бурь на здоровье людей индивидуально – для кого-то такие периоды проходят незаметно, а кто-то с трудом поднимаются с кровати. Но самые частые симптомы таковы:

  • головная боль или мигрень;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • нарушенный аппетит;
  • проблемы со сном;
  • высокая температура;
  • повышенное давление;
  • сильная слабость;
  • обострение хронических заболеваний.

В то же время чрезмерно «накручивать» себя все же не советуем: подавляющее большинство людей переживают магнитные бури без последствий для здоровья.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Для того чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, придерживайтесь таких правил:

  • не злоупотребляйте кофеином и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте на свежем воздухе и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь, отдавая предпочтение сезонным овощам и фруктам;
  • больше отдыхайте, на время откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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