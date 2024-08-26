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В Одесі затримали мобілізованих в’язнів, які втекли зі зброєю з полігону

В Одесі затримали мобілізованих в’язнів, які втекли зі зброєю з полігону

В Одесі на вулиці Балківській затримали трьох мобілізованих чоловіків, які втекли з полігону в Одеській області, прихопивши автомати. У момент затримання зброї при них не було.

Про це повідомляє видання «Думская», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Увечері, 24 серпня, троє мобілізованих екс-ув’язнених, прихопивши автомати, втекли з полігону в Одеській області. Там вони проходили навчання зі стрільби. У регіоні було введено поліцейський план для затримання озброєних чоловіків.

«В Одеській області втекли троє мобілізованих ув’язнених. Вони озброєні», – йдеться в повідомленні. Це солдати Юрій Войтюк, Станіслав Іванов і Денис Мацюра. За якими статтями були засуджені чоловіки, невідомо.

втекли з полігону

Зазначається, що колишні ув’язнені, які підписали контракт на військову службу, проходили навчання з переміщень зі стрільбою в зустрічному бою. Вони покинули полігон, прихопивши автомати Калашникова.

Втікачів затримали на Балківській, проте зброї при них не було, повідомило видання ввечері 25 серпня.

Нагадаємо, 14 липня 2024 року в Одеській області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини і намагалися пішки перейти в Молдову. Їх спіймали на україно-молдовському кордоні, а одного з них застрелив прикордонник.

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