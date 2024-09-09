Всесвітній день краси, День сільського господарства: ці та інші свята і події 9 вересня

Всесвітній день сільського господарства

9 вересня в Україні та світі святкують Всесвітній день сільського господарства. Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства, яке є основою людської цивілізації ще з часів неолітичної революції. Воно нагадує про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про виклики, з якими стикаються аграрії в сучасну епоху, зокрема зміни клімату та нові харчові тренди. Сільське господарство охоплює обробку землі, вирощування рослин і тварин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних ресурсів.

Всесвітній день електромобілів

Також 9 вересня у світі відзначають Всесвітній день електромобілів. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про електромобілі, їхні екологічні переваги та внесок у збереження навколишнього середовища. Електромобілі, які не викидають шкідливих газів, допомагають знизити рівень забруднення повітря, зменшуючи залежність від викопних видів палива. Вони мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Також електротранспорт є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату, адже сприяє зменшенню викидів парникових газів і підвищенню енергоефективності.

День поінформованості про фетальний алкогольний синдром

А ще 9 вересня проводять День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. Цей день наголошує на важливості обізнаності щодо ризиків вживання алкоголю під час вагітності та впливу цього на здоров’я дитини. Фетальний алкогольний синдром виникає через вживання алкоголю вагітними жінками, що може спричинити серйозні фізичні, інтелектуальні та поведінкові проблеми у новонароджених. До можливих наслідків належать специфічні риси обличчя, затримка росту, проблеми з координацією, а також труднощі з навчанням і соціальною адаптацією. Відзначення цього дня спрямоване на профілактику ФАС шляхом інформування про шкоду алкоголю для вагітних.

День тестувальника

9 вересня також відзначають День тестувальника. Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення. Воно пов’язане з подією, що сталася 9 вересня 1947 року, коли вчені, працюючи над комп’ютером Mark II, виявили першого в історії “програмного” багга. Метелик, що застряг у реле обчислювальної машини, зупинив її роботу, що призвело до виникнення терміну “debugging”, який буквально означає “позбавлення від жуків”. Цей випадок став основою для розвитку сучасних методів тестування та налагодження програмного забезпечення.

Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти

Також 9 вересня відзначають Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Це важливе свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 2020 році, щоб привернути увагу до проблем освіти в зонах конфліктів. Близько 75 мільйонів дітей у 35 країнах страждають від наслідків збройних конфліктів, через що їхнє право на навчання постійно порушується. Цей день підкреслює важливість захисту шкіл, учнів та вчителів, забезпечуючи їм безпечні умови для навчання навіть у зонах конфліктів. Україна активно підтримує цю ініціативу, зокрема, приєднавшись до Декларації про безпеку шкіл у 2019 році.

Міжнародний день судоку

9 вересня також святкують Міжнародний день судоку, який було започатковано Всесвітньою федерацією пазлспорту у 2012 році. Дата обрана не випадково, адже 9 вересня символізує структуру класичного судоку, що складається з сітки 9×9. Судоку — це захоплива логічна головоломка, яка потребує концентрації та стратегічного мислення, щоб заповнити сітку цифрами від 1 до 9 таким чином, щоб кожне число з’являлося лише один раз у кожному рядку, стовпці та блоці. Судоку стало популярним у всьому світі завдяки своїй простоті та викликам, які вона ставить перед гравцями.

Міжнародний день краси

Ще одне свято 9 вересня — Міжнародний день краси. Це свято було започатковане у 1995 році за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO). Воно відзначає красу у всіх її формах — як зовнішню, так і внутрішню. Мета цього дня полягає у вшануванні естетики, гармонії та гарного зовнішнього вигляду, а також у підкресленні важливості турботи про власне тіло та здоров’я. У цей день проводяться конкурси краси, виставки та інші заходи, присвячені естетичному мистецтву та догляду за собою.

Цього дня народилися:

9 вересня з’явилися на світ:

214 — Авреліан, римський імператор, який правив з 270 по 275 роки, відомий своєю військовою реформою та зміцненням римських кордонів.

1157 — Річард I Левове Серце, англійський король, що правив з 1189 по 1199 роки, відомий своєю участю у Третьому хрестовому поході.

1474 — Лудовіко Аріосто, італійський поет епохи Відродження, автор епічної поеми “Несамовитий Роланд”.

1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури.

1841 — Антонін Дворжак, видатний чеський композитор, один з найбільших представників національної музичної школи.

1873 — Альфред Жаррі, французький поет, прозаїк і драматург, що вважається одним із попередників театру абсурду.

1898 — Наталія Ужвій, українська акторка театру і кіно, лауреатка численних премій, одна з найвідоміших актрис свого часу.

1901 — Лев Шубников, український фізик, який відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах.

1903 — Лев Шанковський, український економіст, історик, журналіст, активний учасник повстанської боротьби під час Другої світової війни.

1928 — Борис Головко, український художник-оформлювач, відомий своїми роботами у галузі графіки та книжкової ілюстрації.

1960 — Х’ю Грант, британський актор, відомий своїми ролями у популярних романтичних комедіях.

Календар важливих подій

9 вересня в різні роки сталися такі події: