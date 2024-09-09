Всемирный день красоты, День сельского хозяйства: эти и другие праздники и события 9 сентября

Всемирный день сельского хозяйства

9 сентября в Украине и мире отмечают Всемирный день сельского хозяйства. Этот праздник посвящен честву одного из древнейших видов деятельности человечества – сельского хозяйства, которое является основой человеческой цивилизации еще со времен неолитической революции. Оно напоминает о важности труда миллионов людей, работающих в этом секторе, и о вызовах, с которыми сталкиваются аграрии в современную эпоху, в частности, изменения климата и новые пищевые тренды. Сельское хозяйство охватывает обработку земли, выращивание растений и животных для производства продуктов питания, волокон и других необходимых ресурсов.

Всемирный день электромобилей

Также 9 сентября в мире отмечается Всемирный день электромобилей. Этот праздник направлен на повышение осведомленности об электромобилях, их экологические преимущества и вклад в сохранение окружающей среды. Электромобили, не выбрасывающие вредные газы, помогают снизить уровень загрязнения воздуха, уменьшая зависимость от ископаемых видов топлива. Они имеют меньше подвижных частей, что снижает затраты на обслуживание. Также электротранспорт является важным шагом в борьбе с изменением климата, поскольку способствует уменьшению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности.

День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме

А еще 9 сентября проводят День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Этот день отмечает важность осведомленности о рисках употребления алкоголя во время беременности и влияния этого на здоровье ребенка. Фетальный алкогольный синдром возникает из-за употребления алкоголя беременными женщинами, что может повлечь за собой серьезные физические, интеллектуальные и поведенческие проблемы у новорожденных. К возможным последствиям относятся специфические черты лица, задержка роста, проблемы с координацией, а также трудности с обучением и социальной адаптацией. Отмечание в этот день направлено на профилактику ФАС путем информирования о вреде алкоголя для беременных.

День тестировщика

9 сентября также отмечают День тестировщика. Этот профессиональный праздник посвящен всем, кто занимается тестированием программного обеспечения. Оно связано с произошедшим 9 сентября 1947 года, когда ученые, работая над компьютером Mark II, обнаружили первого в истории «программного» багга. Бабочка, застрявшая в реле вычислительной машины, остановила ее работу, что привело к возникновению термина «debugging», который буквально означает «избавление от жуков». Этот случай стал основой для развития современных методов тестирования и отладки программного обеспечения.

Международный день защиты от нападений в сфере образования

Также 9 сентября отмечается Международный день защиты от нападений в сфере образования. Этот важный праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2020 году, чтобы привлечь внимание к проблемам образования в зонах конфликтов. Около 75 миллионов детей в 35 странах страдают последствиями вооруженных конфликтов, из-за чего их право на обучение постоянно нарушается. Этот день подчеркивает важность защиты школ, учащихся и учителей, обеспечивая им безопасные условия обучения даже в зонах конфликтов. Украина активно поддерживает эту инициативу, в частности присоединившись к Декларации о безопасности школ в 2019 году.

Международный день судоку

9 сентября также празднуют Международный день судоку, который был начат Всемирной федерацией пазлспорта в 2012 году. Дата выбрана не случайно, ведь 9 сентября символизирует структуру классического судоку, состоящего из сетки 9×9. Судоку – это увлекательная логическая головоломка, которая требует концентрации и стратегического мышления, чтобы заполнить сетку цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы каждое число появлялось только один раз в каждой строке, столбце и блоке. Судоку стало популярным во всем мире благодаря своей простоте и вызовам, которые она ставит перед игроками.

Международный день красоты

Еще один праздник 9 сентября – Международный день красоты. Этот праздник был начат в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO). Оно отмечает красоту во всех ее формах – как внешнюю, так и внутреннюю. Цель этого дня состоит в чествовании эстетики, гармонии и хорошего внешнего вида, а также в подчеркивании важности заботы о собственном теле и здоровье. В этот день проводятся конкурсы красоты, выставки и другие мероприятия, посвященные эстетическому искусству и уходу за собой.

В этот день родились:

9 сентября появились на свет:

214 — Аврелиан, римский император, правивший с 270 по 275 годы, известный своей военной реформой и укреплением римских границ.

1157 — Ричард I Львиное Сердце, английский король, правивший с 1189 по 1199 годы, известен своим участием в Третьем крестовомоде.

1474 — Лудовико Ариосто, итальянский поэт эпохи Возрождения, автор эпической поэмы «Неистовый Роланд».

1769 — Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы.

1841 — Антонин Дворжак, выдающийся чешский композитор, один из крупнейших представителей национальной музыкальной школы.

1873 — Альфред Жарри, французский поэт, прозаик и драматург, считающийся одним из предшественников театра абсурда.

1898 — Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, лауреат многочисленных премий, одна из самых известных актрис своего времени.

1901 — Лев Шубников, украинский физик, открывший в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах.

1903 — Лев Шанковский, украинский экономист, историк, журналист, активный участник повстанческой борьбы во время Второй мировой войны.

1928 — Борис Головко, украинский художник-оформитель, известный своими работами в области графики и книжной иллюстрации.

1960 — Хью Грант, британский актер, известный своими ролями в популярных романтических комедиях.

Календарь важных событий

9 сентября в разные годы произошли следующие события: