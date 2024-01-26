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Все про 26 січня: свята, прикмети та заборони цього дня

Все про 26 січня: свята, прикмети та заборони цього дня

Сьогодні, 26 січня, в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Віруючі згадують святого Феодора Студіта. “Одеське життя” розповідає про традиції та заборони дня, а також про пам’ятні події, що відбулися у світі.

Яке церковне свято 26 січня

26 січня – день пам’яті святого Феодора Студіта, ігумена Студійського монастиря, який прославився своїми добрими справами.

Феодор Студит жив у VIII-IX століттях. Він походив із доброї родини, здобув хорошу освіту. Рано одружився, потім прийняв постриг і разом із дружиною пішов у монастир. Там він багато молився і дуже багато працював – хотів надолужити час, проведений у неробстві. Феодор кілька разів виступав проти рішень імператорів, і за це його відправляли на заслання. Після повернення Феодор продовжував працювати у монастирі. Але помер преподобний у поневіряннях.

26 січня 845 року мощі святого перенесли з Херсонеса Акритського до Константинополя, до Студійського монастиря. Після себе преподобний залишив богословські листи, твори та статут Студійського монастиря.

Що не можна робити 26 січня

  • Не можна прибирати, особливо мити підлогу — так можна вимести з оселі щастя.
  • Не варто знімати обереги з шиї.
  • Заборонено сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 26 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • мете хуртовина — зима ще буде лютою;
  • ясний і тихий день — до ранньої та теплої весни;
  • синиця співає від самого ранку — скоро прийде похолодання;
  • захід сонця безхмарний, а погода морозна — чекайте на холоднечу;
  • ніч зоряна — добре вродить льон.

Іменинники 26 січня

  • Аркадій,
  • Арсеній,
  • Гаврило,
  • Давид,
  • Іван,
  • Петро,
  • Семен,
  • Федір,
  • Пилип,
  • Марія.

Талісманом людини, народженої 26 січня, є нефрит. Вважається одни із найкрасивіших каменів. В Китаї нефрит прийнято вважати національним символом. Кажуть, що він допомагає показати справжню сутність людини.

26 січня народилися:

  • 1950 рік — український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук Володимир Білецький;
  • 1979 рік — український футболіст Максим Калиниченко;
  • 1988 рік — білоруський активіст Євромайдану, один із перших загиблих під час Революції Гідності Михайло Жизневський.

Пам’ятні дати 26 січня

  • 661 рік — вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призводить до наступного формування Омеядського халіфату;
  • 1244 рік — у хроніках вперше з’являється назва поселення Берлін;
  • 1500 рік — перші європейці прибувають в Бразилію, відкривши гирло Амазонки;
  • 1699 рік — укладають Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії;
  • 1788 рік — перший флот кидає якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп піднімає британський прапор і засновує перше європейське поселення в Австралії — Сідней;
  • 1802 рік — створено бібліотеку Конгресу США;
  • 1808 рік — в Австралії відбувається так званий “ромовий заколот”;
  • 1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;
  • 1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц запатентував триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
  • 1893 рік — Карл Бенц будує чотириколісний автомобіль, який стає основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;
  • 1905 рік — у Південній Африці виявляють найбільший у світі алмаз “Куллінан” вагою 3106 каратів;
  • 1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку “Гарт”;
  • 1926 рік — шотландський винахідник Джон Берд демонструє першу в світі працюючу телевізійну систему;1930 рік — Індійський національний конгрес ухвалює Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj);
  • 1931 рік — з в’язниці звільняють Магатма Ґанді;
  • 1939 рік — війська генерала Франко беруть Барселону;
    1949 рік — компанія “Американ Ейрлайнз” першою у світі вводить попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;
  • 1950 рік — набуває чинності Конституція Індії;
  • 1956 рік — в Італії починаються Сьомі зимові Олімпійські ігри;
  • 1965 рік — гінді стає офіційною мовою Індії;
  • 1983 рік — випускають програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;
  • 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;
  • 1993 рік — створено Конгрес українських націоналістів;
  • 1997 рік — у Чечні відбуваються президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобуває Аслан Масхадов;
  • 1999 рік — Сенат США відкидає пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона;
  • 2000 рік — в Аргентині археологи знаходять останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;
  • 2001 рік — у Чорному морі тоне український теплохід “Пам’ять Меркурія”, на борту якого було 54 особи;
  • 2001 рік — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) гине понад 20 тисяч людей;
  • 2003 рік — Вейгенмаєр Ерік, американець, стає першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1993 року було підписано Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Ця служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Також 26 січня Міжнародний день митника. Свято було створене, щоб об’єднати всі митні служби в світі та виявити солідарність між ними. Дату обрали на честь першої конференції, яка пройшла в Брюсселі 1953 року і була присвячена Раді митного співробітництва. Саму організацію утворили роком раніше. На першій конференції були присутні представники з 17 країн Європи.

А ще 26 січня Всесвітній день екологічної освіти. Він був започаткований за ініціативи міжнародних організацій, щоб привернути увагу людства до проблеми забруднення довкілля.

 

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