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Все о 26 января: праздники, приметы и запреты этого дня

Все о 26 января: праздники, приметы и запреты этого дня

Сегодня, 26 января в Украине отмечают День работника контрольно-ревизионной службы. Верующие вспоминают святого Феодора Студита. «Одесская жизнь» рассказывает о традициях и запретах дня, а также о памятных событиях, которые произошли в мире.

Какой церковный праздник 26 января

26 января – день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.

Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он происходил из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, потом принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь. Там он много молился и очень много работал — хотел наверстать время, проведенное в безделье. Феодор несколько раз выступал против решений императоров, и за это его отправляли в ссылку. После возвращения Феодор продолжал работать в монастыре. Но умер преподобный в скитаниях.

26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря.

Что нельзя делать 26 января

  • Нельзя убирать, особенно мыть пол – так можно вымести из дома счастье.
  • Не следует снимать обереги с шеи.
  • Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • метет метель — зима еще будет яростной;
  • ясный и тихий день — к ранней и теплой весне;
  • синица поет с самого утра — скоро придет похолодание;
  • закат безоблачный, а погода морозная — ждите холода;
  • ночь звездная — хорошо уродит лен.

Именинники 26 января

  • Аркадий,
  • Арсений,
  • Гаврило,
  • Давид,
  • Иоанн,
  • Петр,
  • Семен,
  • Федор,
  • Филипп,
  • Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Считается одни из самых красивых камней. В Китае нефрит принято считать национальным символом. Говорят, он помогает показать истинную сущность человека.

26 января родились:

  • 1950 год – украинский ученый в области горничества, доктор технических наук Владимир Белецкий;
  • 1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко;
  • 1988 год – белорусский активист Евромайдана, один из первых погибших во время Революции Достоинства Михаил Жизневский.

Памятные даты 26 января

  • 661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;
  • 1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;
  • 1500 год — первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;
  • 1699 год — заключают Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;
  • 1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;
  • 1802 год — создана библиотека Конгресса США;
  • 1808 год — в Австралии происходит так называемый «ромовой мятеж»;
  • 1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;
  • 1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
  • 1893 год — Карл Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;
  • 1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3106 каратов;
  • 1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;
  • 1926 год — шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;
  • 1930 год — Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);
  • 1931 год — из тюрьмы освобождают Магатма Ганди;
  • 1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;
  • 1949 год — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;
  • 1950 год — вступает в силу Конституция Индии;
  • 1956 год — в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;
  • 1965 год — хинди становится официальным языком Индии;
  • 1983 год — выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;
  • 1993 год — создан Конгресс украинских националистов;
  • 1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;
  • 1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;
  • 2000 год — в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;
  • 2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека;
  • 2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;
  • 2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1993 был подписан Закон «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине». Эта служба следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств.

Также 26 января Международный день таможенника. Праздник был создан для того, чтобы объединить все таможенные службы в мире и выявить солидарность между ними. Дату избрали в честь первой конференции, которая прошла в Брюсселе в 1953 году и была посвящена Совету таможенного сотрудничества. Саму организацию образовали годом ранее. На первой конференции присутствовали представители 17 стран Европы.

А еще 26 января Всемирный день экологического образования. Он был начат по инициативе международных организаций, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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