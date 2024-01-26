Все о 26 января: праздники, приметы и запреты этого дня

Какой церковный праздник 26 января

26 января – день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.

Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он происходил из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, потом принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь. Там он много молился и очень много работал — хотел наверстать время, проведенное в безделье. Феодор несколько раз выступал против решений императоров, и за это его отправляли в ссылку. После возвращения Феодор продолжал работать в монастыре. Но умер преподобный в скитаниях.

26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря.

Что нельзя делать 26 января

Нельзя убирать, особенно мыть пол – так можно вымести из дома счастье.

Не следует снимать обереги с шеи.

Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

метет метель — зима еще будет яростной;

ясный и тихий день — к ранней и теплой весне;

синица поет с самого утра — скоро придет похолодание;

закат безоблачный, а погода морозная — ждите холода;

ночь звездная — хорошо уродит лен.

Именинники 26 января

Аркадий,

Арсений,

Гаврило,

Давид,

Иоанн,

Петр,

Семен,

Федор,

Филипп,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Считается одни из самых красивых камней. В Китае нефрит принято считать национальным символом. Говорят, он помогает показать истинную сущность человека.

26 января родились:

1950 год – украинский ученый в области горничества, доктор технических наук Владимир Белецкий ;

; 1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко ;

; 1988 год – белорусский активист Евромайдана, один из первых погибших во время Революции Достоинства Михаил Жизневский.

Памятные даты 26 января

661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;

1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;

1500 год — первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;

1699 год — заключают Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;

1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;

1802 год — создана библиотека Конгресса США;

1808 год — в Австралии происходит так называемый «ромовой мятеж»;

1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 год — Карл Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3106 каратов;

1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1926 год — шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;

1930 год — Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);

1931 год — из тюрьмы освобождают Магатма Ганди;

1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;

1949 год — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1950 год — вступает в силу Конституция Индии;

1956 год — в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;

1965 год — хинди становится официальным языком Индии;

1983 год — выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;

1993 год — создан Конгресс украинских националистов;

1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;

1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;

2000 год — в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;

2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека;

2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;

2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1993 был подписан Закон «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине». Эта служба следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств.

Также 26 января Международный день таможенника. Праздник был создан для того, чтобы объединить все таможенные службы в мире и выявить солидарность между ними. Дату избрали в честь первой конференции, которая прошла в Брюсселе в 1953 году и была посвящена Совету таможенного сотрудничества. Саму организацию образовали годом ранее. На первой конференции присутствовали представители 17 стран Европы.

А еще 26 января Всемирный день экологического образования. Он был начат по инициативе международных организаций, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.