Погода в Одесі 10 грудня: що обіцяють синоптики у неділю

Завтра, у неділю, 10 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Вдень можливий невеликий дощ, а повітря прогріється до 5-6°С.
Такий прогноз надали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 10 грудня
В Одесі хмарно. Вдень невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 грудня
На Одещині хмарно. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
Вітер північно-східний, удень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Фото Марії Котової