Погода в Одесі 10 грудня: що обіцяють синоптики у неділю

Погода в Одесі: якою обіцяє бути субота 9 грудня За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у суботу, 9 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде переважно похмуро, але без істотних опадів. Температура повітря вдень очікується хоч і невисока, але «плюсова». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 7 грудня: чи очікувати заморозки У четвер, 7 грудня, теплої погоди та сонця не варто очікувати. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде хмарно та морозно. Вранці та вдень невеликі опади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде середа 6 грудня У середу, 6 грудня, в Одесі та Одеській області вранці очікуються невеликі опади. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області очікується ожеледь та ожеледиця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ