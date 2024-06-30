Вранці 30 червня Одеську область атакували балістичною ракетою – пролунав вибух

Сьогоднішній ранок неділі, 30 червня 2024 року, знову видався неспокійним для одеситів, але найбільше – для жителів Одеської області. Після невеликого суботнього “перепочинку” ворог знову активізувався й атакував регіон імовірно балістичною ракетою.
Перший сигнал повітряної тривоги пролунав близько 9:00 години. Спочатку моніторингові канали повідомляли про активність у Чорному морі ворожої авіації, а пізніше про вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму. Також писали про мету на Затоку, а згодом – на Кароліно-Бугаз. І невдовзі місцеві жителі почули вибух.
«У тому районі приход», – одразу поінформував Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».
Також повідомляється, що на місці “прильоту” російської ракети (ймовірно, це був “Іскандер-М”) виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що на місці видно стовп диму.
В даний час в Одесі та області тихо. Нових цілей поки що не фіксується.
О 9:09 було дано відбій повітряної тривоги. Нагадуємо: на всі можливі тривоги потрібно моментально реагувати і по можливості якщо не відразу ж скускатися в укриття, то хоча б дотримуватися «правила двох стін».
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і після появи подробиць одразу сповістить про цю своїх читачів.