Вранці 30 червня Одеську область атакували балістичною ракетою – пролунав вибух

Перший сигнал повітряної тривоги пролунав близько 9:00 години. Спочатку моніторингові канали повідомляли про активність у Чорному морі ворожої авіації, а пізніше про вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму. Також писали про мету на Затоку, а згодом – на Кароліно-Бугаз. І невдовзі місцеві жителі почули вибух.

«У тому районі приход», – одразу поінформував Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

Також повідомляється, що на місці “прильоту” російської ракети (ймовірно, це був “Іскандер-М”) виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що на місці видно стовп диму.

В даний час в Одесі та області тихо. Нових цілей поки що не фіксується.

О 9:09 було дано відбій повітряної тривоги. Нагадуємо: на всі можливі тривоги потрібно моментально реагувати і по можливості якщо не відразу ж скускатися в укриття, то хоча б дотримуватися «правила двох стін».

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і після появи подробиць одразу сповістить про цю своїх читачів.