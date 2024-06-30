Вранці 30 червня Одеську область атакували балістичною ракетою – пролунав вибух

Вранці 30 червня Одеську область атакували балістичною ракетою – пролунав вибух

Сьогоднішній ранок неділі, 30 червня 2024 року, знову видався неспокійним для одеситів, але найбільше – для жителів Одеської області. Після невеликого суботнього “перепочинку” ворог знову активізувався й атакував регіон імовірно балістичною ракетою.

Перший сигнал повітряної тривоги пролунав близько 9:00 години. Спочатку моніторингові канали повідомляли про активність у Чорному морі ворожої авіації, а пізніше про вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму. Також писали про мету на Затоку, а згодом – на Кароліно-Бугаз. І невдовзі місцеві жителі почули вибух.

«У тому районі приход», – одразу поінформував Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

Також повідомляється, що на місці “прильоту” російської ракети (ймовірно, це був “Іскандер-М”) виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що на місці видно стовп диму.

В даний час в Одесі та області тихо. Нових цілей поки що не фіксується.

О 9:09 було дано відбій повітряної тривоги. Нагадуємо: на всі можливі тривоги потрібно моментально реагувати і по можливості якщо не відразу ж скускатися в укриття, то хоча б дотримуватися «правила двох стін».

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і після появи подробиць одразу сповістить про цю своїх читачів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk