Утром 30 июня Одесскую область атаковали баллистической ракетой – прогремел взрыв

Утром 30 июня Одесскую область атаковали баллистической ракетой – прогремел взрыв

Сегодняшнее утро воскресенья, 30 июня 2024 года, снова выдалось неспокойным для одесситов, но наиболее – для жителей Одесской области. После небольшой субботней «передышки» враг снова активизировался и атаковал регион предположительно баллистической ракетой.

Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал около 9:00 часов. Первоначально мониторинговые каналы сообщали об активности в Черном море вражеской авиации, а позже – о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Также писали о цели на Затоку, а позже – на Каролино-Бугаз. И вскоре местные жители услышали взрыв.

«В том районе приход», – тут же проинформировал Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

Также сообщается, что на месте «прилета» российской ракеты (вероятно, это был «Искандер-М») возник пожар. Очевидцы сообщают, что на месте виден столб дыма.

В настоящее время в Одессе и области тихо. Новых целей пока не фиксируется.

В 9:09 был дан отбой воздушной тревоги. Напоминаем: на вс возможные тревоги нужно моментально реагировать и по возможности если не сразу же спускаться в укрытия, то хотя бы придерживаться «правила двух стен».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и после появления подробностей сразу же оповестит об этой своих читателей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua