Утром 30 июня Одесскую область атаковали баллистической ракетой – прогремел взрыв

Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал около 9:00 часов. Первоначально мониторинговые каналы сообщали об активности в Черном море вражеской авиации, а позже – о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Также писали о цели на Затоку, а позже – на Каролино-Бугаз. И вскоре местные жители услышали взрыв.

«В том районе приход», – тут же проинформировал Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

Также сообщается, что на месте «прилета» российской ракеты (вероятно, это был «Искандер-М») возник пожар. Очевидцы сообщают, что на месте виден столб дыма.

В настоящее время в Одессе и области тихо. Новых целей пока не фиксируется.

В 9:09 был дан отбой воздушной тревоги. Напоминаем: на вс возможные тревоги нужно моментально реагировать и по возможности если не сразу же спускаться в укрытия, то хотя бы придерживаться «правила двух стен».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и после появления подробностей сразу же оповестит об этой своих читателей.