Утром 30 июня Одесскую область атаковали баллистической ракетой – прогремел взрыв

Сегодняшнее утро воскресенья, 30 июня 2024 года, снова выдалось неспокойным для одесситов, но наиболее – для жителей Одесской области. После небольшой субботней «передышки» враг снова активизировался и атаковал регион предположительно баллистической ракетой.
Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал около 9:00 часов. Первоначально мониторинговые каналы сообщали об активности в Черном море вражеской авиации, а позже – о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Также писали о цели на Затоку, а позже – на Каролино-Бугаз. И вскоре местные жители услышали взрыв.
«В том районе приход», – тут же проинформировал Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».
Также сообщается, что на месте «прилета» российской ракеты (вероятно, это был «Искандер-М») возник пожар. Очевидцы сообщают, что на месте виден столб дыма.
В настоящее время в Одессе и области тихо. Новых целей пока не фиксируется.
В 9:09 был дан отбой воздушной тревоги. Напоминаем: на вс возможные тревоги нужно моментально реагировать и по возможности если не сразу же спускаться в укрытия, то хотя бы придерживаться «правила двух стен».
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и после появления подробностей сразу же оповестит об этой своих читателей.