В Одесі пролунали вибухи – є «приліт»

О 16:37 було дано сигнал повітряної тривоги для Одеси та Одеської області. Моніторингові канали повідомили про ракетну небезпеку.

Буквально через пару хвилин одесити почули вибух, більш схожий на сильну бавовну – але, як з’ясувалося невдовзі, той вибух великої небезпеки не становив – це захисники нашого неба «відпрацювали» по ворожому дрону.

Але, як відомо, «просто так» ворожі дрони-розвідники над нами не літають, і слідом може наслідувати ракетний удар. Так і сталося.

«Вихід балістики на Одещину. Чорноморськ/Одеса – особлива увага!!! – попередив Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

І незабаром пролунав ще один вибух. Після чого очевидці стали спостерігати стовп диму – а це свідчення того, що трапився «приліт».

Подробиці поки що не відомі.

О 16:57 дали відбій тривоги.