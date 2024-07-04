В Одесі пролунали вибухи – є «приліт»

Сьогодні вдень, 4 липня 2024 року, російські агресори знову атакували Одесу та область балістикою. Пролунав сильний вибух. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про “приліт”. А до цього над містом збивали розвіддрон.
О 16:37 було дано сигнал повітряної тривоги для Одеси та Одеської області. Моніторингові канали повідомили про ракетну небезпеку.
Буквально через пару хвилин одесити почули вибух, більш схожий на сильну бавовну – але, як з’ясувалося невдовзі, той вибух великої небезпеки не становив – це захисники нашого неба «відпрацювали» по ворожому дрону.
Але, як відомо, «просто так» ворожі дрони-розвідники над нами не літають, і слідом може наслідувати ракетний удар. Так і сталося.
«Вихід балістики на Одещину. Чорноморськ/Одеса – особлива увага!!! – попередив Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».
І незабаром пролунав ще один вибух. Після чого очевидці стали спостерігати стовп диму – а це свідчення того, що трапився «приліт».
Подробиці поки що не відомі.
О 16:57 дали відбій тривоги.