Война, день 911-й: ВСУ окружили российских морпехов

ЗСУ розширюють плацдарм у Курській області

Підрозділи ЗСУ зробили певне просування в Курській області, підходячи з флангів до населеного пункту Кореневе. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

На цій ділянці перебувають російські військові зі 155 бригади морської піхоти, причетної до знущання над тілом українського бійця. Крім того, під Суджою утворилася «кишеня», в якій застрягли росіяни з іншої бригади морпіхів рф.

Аналітики ISW стверджують, що в Мартинівці, населеному пункті на північ від Суджі, утворилася «кишеня» для російських військових. ЗСУ оточили підрозділи 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Про складну для росіян ситуацію свідчать повідомлення військових блогерів, які хвалили десантників за виведення з оточення групи строковиків. У звіті зазначено, що йдеться про «Мартиновську кишеню», але визнають, що потрібно уточнити інформацію.

DeepState тим часом повідомляє про те, що логістика з південним берегом річки Сейм перерізана. Вийти звідти російські військові можуть або понтонними переправами, або перепливши річку.

Де йдуть найважчі бої

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 134 бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Сіверного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурми. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Перемоги.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

Український військовий аналітик Олександр Коваленко повідомляє, що російські війська поширюють фейк про повне захоплення населеного пункту Нью-Йорк.

«Це не відповідає дійсності, адже на півночі, північно-західних і північно-східних локаціях залишилися зони контролю Сил оборони України. Можливе перерізання шляхів, включно з вогневою блокадою, може призвести до оточення російських окупантів у цій зоні. Якщо це станеться, то це буде перший випадок оточення за час битви за Торецьку агломерацію», – каже експерт.

Атаковано російські військові аеродроми

У ніч на 22 серпня українські дрони атакували військовий аеродром «Маринівка» Волгоградської області РФ.

Місцеві жителі повідомляють про численні детонації на аеродромі.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив приліт БПЛА по військовому об’єкту.

За його словами, вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, «більшу частину безпілотників було знищено».

У ЗМІ з посиланням на джерела у військовій розвідці повідомляють, що внаслідок дронової атаки на аеродром «Саваслейка» в Нижегородській області Росії 16 серпня було уражено вісім російських літаків.

Зокрема, на аеродромі було знищено літак МІГ-31К/І і два літаки Іл-76. Крім того, дрони вразили близько п’яти літаків, імовірно МІГ-31К.

З їхньою допомогою росіяни завдають ракетних ударів по українських містах.

Втрати ворога на ранок 22 серпня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, вразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію РЕБ окупантів.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили: