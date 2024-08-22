Война, день 911-й: ВСУ окружили российских морпехов

ВСУ расширяют плацдарм в Курской области

Подразделения ВСУ сделали определенное продвижение в Курской области, подходя с флангов к населенному пункту Коренево. Об рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете.

На данном участке находятся российские военные из 155 бригады морской пехоты, причастной к издевательству над телом украинского бойца. Кроме того, под Суджой образовался «карман», в котором застряли россияне из другой бригады морпехов рф.

Аналитики ISW утверждают, что в Мартыновке, населенном пункте к северу от Суджи, образовался «карман» для российских военных. ВСУ окружили подразделения 810 бригады морской пехоты Черноморского флота. О сложной для россиян ситуации свидетельствуют сообщения военных блогеров, которые хвалили десантников за вывод из окружения группы срочников. В отчете указано, что речь идет о «Мартыновском кармане», но признают, что нужно уточнить информацию.

DeepState тем временем сообщает о том, что логистика с южным берегом реки Сейм перерезана. Выйти оттуда российские военные могут либо по понтонным переправам, либо переплыв реку.

Где идут самые тяжелые бои

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурма. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко сообщает, что российские войска распространяют фейк о полном захвате населенного пункта Нью-Йорк.

«Это не соответствует действительности, ведь на севере, северо-западных и северо-восточных локациях остались зоны контроля Сил обороны Украины. Возможное перерезание путей, включая огневую блокаду, может привести к окружению российских оккупантов в этой зоне. Если это произойдет, то это будет первый случай окружения за время битвы за Торецкую агломерацию», — говорит эксперт.

Атакованы российские военные аэродромы

В ночь на 22 августа украинские дроны атаковали военный аэродром «Мариновка» Волгоградской области рф.

Местные жители сообщают о многочисленной детонации на аэродроме.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил прилет БПЛА по военному объекту.

По его словам, ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, «большая часть беспилотников была уничтожена».

В СМИ со ссылкой на источники в военной разведке сообщают, что в результате дроновой атаки по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области россии 16 августа были поражены восемь российских самолетов.

В частности,на аэродроме были уничтожены самолет МИГ-31К/И и два самолета Ил-76. Кроме того, дроны поразили около пяти самолетов, предположительно МИГ-31К.

С их помощью россияне наносят ракетные удары по украинским городам.

Потери врага на утро 22 августа

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили: