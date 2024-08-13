Война, день 902-й: ВСУ штурмуют границы рф, от “бацька” звучат угрозы

Захисники українського неба збили 30 “шахедів”

Вночі, 13 серпня, ЗСУ збили 30 із 38 ударних “шахедів”, заявляють Повітряні сили.

Їх збивали в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Також росіяни запустили дві балістичні ракети (“Іскандер” або північнокорейську KN). Їх збити не вдалося.

На фронті найгарячіший напрямок – Покровське

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 134 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 52 ворожі штурми.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів.

Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, із них 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на території рф тривають

ЗСУ, схоже, продовжують просуватися далі в Курській області. Американський Інститут вивчення війни ISW у черговому своєму звіті поставив під сумнів заяви російських військових оглядачів про те, що російські війська стабілізували лінію фронту в цьому регіоні.

Власне, росіяни самі визнають, що поки нічого не стабілізували. Учора вони, зокрема, повідомили, що українські війська здійснили нові вторгнення на захід Курської області.

Російські джерела стверджували, що українські війська також здійснили нові вторгнення через кордон за підтримки бронетехніки з боку Сумської області на північний захід від Грайворона Бєлгородської області.

“Погрози” з Білорусі

Минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що військові збили над білоруською територією “повітряні цілі з України”. Після цього Мінськ заявив про стягування військ до кордону з Україною.

У понеділок, 12 серпня, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало главу представництва ЄС Стена Нерлова, якому поскаржилося на збиті минулого тижня “українські дрони”.

МЗС Білорусі заявляє, що довело повіреному у справах ЄС “позицію білоруської сторони” у зв’язку з “порушенням повітряного простору Білорусі” українськими БПЛА.

“Особливо було відзначено наявність маркування виробників країн ЄС на низці елементів одного зі збитих білоруськими силами ППО безпілотників”, – додало білоруське МЗС.

Він також заявив, що подібні дії несуть “потенціал радикальної ескалації військового конфлікту, що загрожує його серйозним розширенням, зокрема на країни ЄС”.

Втрати ворога на ранок 13 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління та артилерійську систему.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили: