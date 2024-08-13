Война, день 902-й: ВСУ штурмуют границы рф, от «бацька» звучат угрозы

Защитники украинского неба сбили 30 «шахедов»

Ночью, 13 августа, ВСУ сбили 30 из 38 ударных «шахедов», заявляют Воздушные силы.

Их сбивали в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Также россияне запустили две баллистических ракеты («Искандер» или северокорейскую KN). Их сбить не удалось.

На фронте самое горячее направление – Покровское

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 вражеских штурма.

На Краматорском направлении шло семь боев в районах Часового Яра и Богдановки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Железного, Торецка и Нью-Йорка.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов.

Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, из них 123 — из реактивных систем залпового огня.

Бои на территории рф продолжаются

ВСУ, похоже, продолжают продвигаться дальше в Курской области. Американский Институт изучения войны ISW в очередном своем отчете поставил под сомнение заявления российских военных обозревателей о том, что российские войска стабилизировали линию фронта в этом регионе.

Собственно, россияне сами признают, что пока ничего не стабилизировали. Вчера они, в частности, сообщили, что украинские войска осуществили новые вторжения на запад Курской области.

Российские источники утверждали, что украинские войска также осуществили новые вторжения через границу при поддержке бронетехники со стороны Сумской области к северо-западу от Грайворона Белгородской области.

«Угрозы» из Беларуси

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военные сбили над белорусской территорией «воздушные цели из Украины». После этого Минск заявил о стягивании войск к границе с Украиной.

В понедельник, 12 августа, Министерство иностранных дел Беларуси вызвало главу представительства ЕС Стена Нерлова, которому пожаловалось на сбитые на прошлой неделе «украинские дроны».

МИД Беларуси заявляет, что довело поверенному в делах ЕС «позицию белорусской стороны» в связи с «нарушением воздушного пространства Беларуси» украинскими БПЛА.

«Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников», – добавил белорусский МИД.

Он также заявил, что подобные действия несут «потенциал радикальной эскалации военного конфликта, что грозит его серьезным расширением, в частности на страны ЕС».

Потери врага на утро 13 августа 2024 года

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили: