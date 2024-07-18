Война, день 876-й: еще 95 украинских бойцов вернулись из плена домой

З ворожого полону звільнено ще 95 українських військовослужбовців

Серед них 49 воїнів ЗСУ (зокрема учасник “повітряного мосту”, який добровільно зголосився гелікоптером летіти на “Азовсталь”, аби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту та один захисник із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових і сержантів, сім офіцерів.

Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини захищали Маріуполь (із них тринадцять – захисники “Азовсталі”), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ять – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував на Київщині й одразу долучився до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Багато українських бійців, які повертаються, страждають від наслідків поранень і мають хронічні захворювання, що потребують тривалого лікування. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресора з 2022 року. Також серед звільнених є захисник, який вважався зниклим безвісти.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом із ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 осіб.

Ситуація на фронті

Минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Російським окупантам вдалося просунутися в Калинівці, а також біля Карлівки і в Залізному Донецької області, повідомили в четвер, 18 липня, аналітики DeepState.

За інформацією Генштабу ЗСУ, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари однією ракетою, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників у районах Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів та атак.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Усі – в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11.

На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали.

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Про це йдеться в повідомлення Сил оборони Півдня України.

“Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ у селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого та тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент”, – додають наші захисники.

Зазначається, що село Кринки практично повністю знищене ворожими обстрілами.

“Водночас, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях та плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат”, – додають у Силах оборони Півдня.

Уночі ворог атакував ракетами та дронами

У ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару 16-ма ударними “шахедами” та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напряму: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35.

У результаті захисникам неба вдалося вразити всі 16 “шахедів” і дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Втрати ворога на ранок 18 липня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали два удари по скупченнях військової техніки й живої сили противника, вразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційні станції та станції РЕБ і ще два важливі об’єкти противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили: