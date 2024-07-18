Война, день 876-й: еще 95 украинских бойцов вернулись из плена домой

Из вражеского плена освобождены еще 95 украинских военнослужащих

Среди них 49 воинов ВСУ (в том числе участник «воздушного моста», который добровольно вызвался на вертолете лететь на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз — мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.

Среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать — защитники «Азовстали»), 41 воевал на донецком направлении, по девять — на луганском и запорожском, по трое — на херсонском и харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находилась в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Российским оккупантам удалось продвинуться в Калиновке, а также возле Карловки и в Железном Донецкой области, сообщили в четверг, 18 июля, аналитики DeepState.

По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара одной ракетой, 67 авиационных ударов, задействовав, в частности, 104 КАБа.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские воины отбили 26 штурмов и атак.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все — в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Об этом идет речь в сообщение Сил обороны Юга Украины.

«Однако, действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания», — добавляют наши защитники.

Отмечается, что село Крынки практически полностью уничтожено вражескими обстрелами.

«В то же время, украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери», — добавляют в Силах обороны Юга.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами

В ночь на 18 июля 2024 года враг нанес удар 16-ю ударными»шахедами» и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя — Х-59/Х-69 и одной Х-35.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 «шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Потери врага на утро 18 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили: