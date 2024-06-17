Война, день 845-й: обострение на фронте и итоги Саммита мира в Швейцарии

Коротко про ситуацію на фронті

На даний час відбулося 104 бойових зіткнення.

Разом з тим, російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням трьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів, задіяли 428 дронів-камікадзе.

На найгарячішому Покровському напрямку ворог значно наростив зусилля. Кількість бойових зіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником з початку червня. За підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) російські загарбники намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського.

32 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підсумки саміту у Швейцарії

У Швейцарії завершився перший Глобальний саміт миру добіг кінця. За підсумками саміту 80 із 92 країн підписали спільне комюніке, в якому підтримали три пункти з української формули миру.

Однією з головних визначених цілей є деокупація Запорізької атомної електростанції. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це має відбуватися дипломатичним шляхом. На його думку, сторони зустрічатимуться на платформі однієї з держав, де обговорюватимуть ядерну безпеку. У межах цієї платформи вже напрацьовуватимуть конкретний план деокупації.

Зокрема, у тексті спільного комюніке йдеться про те, що жоден ядерний об’єкт не повинен перебувати в руках агресора. Вони мають бути під повним суверенним контролем України і працювати, дотримуючись принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Водночас цікаво додати, що представників МАГАТЕ на мирному саміті не було.

Крім того, на саміті порушували питання продовольчої безпеки, яка хвилювала, зокрема, країни Глобального Півдня та Африки, представники яких були присутні на конференції. Продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів. Це безпосередньо пов’язано з безпечним судноплавством і відповідно доступом до морських портів Чорного та Азовського морів.

Безумовно, важливим пунктом української формули миру є звільнення всіх військовополонених. Обговорювали саме формат “всіх на всіх”.

Хто не підтримав спільне комюніке:

Бразилія;

Саудівська Аравія;

Мексика;

ПАР;

Індія;

Індонезія;

Бахрейн;

Вірменія;

Таїланд;

Лівія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Колумбія;

Ватикан.

Ці держави не підписали спільного комюніке. Водночас зробити це можуть у будь-який момент. Цікаво, що приєдналися до підсумкової декларації Угорщина, Словаччина та Сербія.

Наступні кроки:

Президентка Швейцарії Віола Амхерд по завершенні Саміту миру сказала, що питання того, як і коли росія може бути включена в мирний процес, залишається ключовим питанням.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що росія отримає запрошення на наступну конференцію, метою якої буде завершення українського конфлікту. “Це очевидно, що для завершення війни потрібні обидві сторони”, – заявив Кулеба, висловлюючи готовність до діалогу з Росією.

Другий Саміт світу щодо України може відбутися до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року, — глава МЗС Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до другого Саміту миру “займе місяці, а не роки”.

Втрати ворога на ранок 17 червня 2024 року

Протягом доби Сили оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу противника.

ЗСУ за добу ліквідували ще 1080 загарбників – повідомляє Генштаб.

Втрати техніки: