Война, день 845-й: обострение на фронте и итоги Саммита мира в Швейцарии

Коротко о ситуации на фронте

В настоящее время произошло 104 боевых столкновения.

Вместе с тем, российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением трех ракет и 38 авиационных ударов с применением 53 КАБов, задействовали 428 дронов-камикадзе.

На самом горячем Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боестолкновений возросло до 40, что является наибольшим показателем с начала июня. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского.

32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении, сообщили в Генштабу ВСУ.

Итоги саммита в Швейцарии

В Швейцарии завершился первый Глобальный саммит мира подошел к концу. По итогам саммита 80 из 92 стран подписали совместное коммюнике, в котором поддержали три пункта из украинской формулы мира.

Одной из главных определенных целей является деоккупация Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это должно происходить дипломатическим путем. По его мнению, стороны будут встречаться на платформе одного из государств, где будут обсуждать ядерную безопасность. В рамках этой платформы уже будут нарабатывать конкретный план деоккупации.

В частности, в тексте совместного коммюнике говорится о том, что ни один ядерный объект не должен находиться в руках агрессора. Они должны быть под полным суверенным контролем Украины и работать, соблюдая принципы МАГАТЭ и под ее наблюдением. В то же время интересно добавить, что представителей МАГАТЭ на мирном саммите не было.

Кроме того, на саммите поднимали вопросы продовольственной безопасности, которая волновала, в частности, страны Глобального Юга и Африки, представители которых присутствовали на конференции. Продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставки продуктов. Это напрямую связано с безопасным судоходством и соответственно доступом к морским портам Черного и Азовского морей.

Безусловно, важным пунктом украинской формулы мира является освобождение всех военнопленных. Обсуждали именно формат «всех на всех».

Кто не поддержал совместное коммюнике:

Бразилия;

Саудовская Аравия;

Мексика;

ЮАР;

Индия;

Индонезия;

Бахрейн;

Армения;

Таиланд;

Ливия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Колумбия;

Ватикан.

Эти государства не подписали совместного коммюнике. В то же время сделать это могут в любой момент. Интересно, что присоединились к итоговой декларации Венгрия, Словакия и Сербия.

Следующие шаги:

Президент Швейцарии Виола Амхерд по завершении Саммита мира сказала, что вопрос того, как и когда россия может быть включена в мирный процесс, остается ключевым вопросом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что россия получит приглашение на следующую конференцию, целью которой будет завершение украинского конфликта. «Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил Кулеба, выражая готовность к диалогу с Россией.

Второй Cаммит мира по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года, — глава МИД Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира «займет месяцы, а не годы».

Потери врага на утро 17 июня 2024

В течение суток Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника.

ВСУ в сутки ликвидировали еще 1080 захватчиков — сообщает Генштаб.

Потери техники: