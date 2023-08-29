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Водій бензовозу наїхав на тракториста в полі на Одещині: що сталося?

Водій бензовозу наїхав на тракториста в полі на Одещині: що сталося?

Важкі травми отримав тракторист, якого посеред поля збив бензовоз в Балтській територіальній громаді Подільського району. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Водій МАЗ приїхав в поле Балтської громади аби заправити сільгосп машину, а коли здавав назад, просто не помітив водія трактора.

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49-річного постраждалого тракториста у тяжкому стані доправили до місцевої лікарні.

Подія сталася близько 22:00 на території фермерського господарства між селами Пасат та Немирівське Подільщини.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до місцевої лікарні, де він зараз перебуває під наглядом лікарів. Водії швидкої й повідомили про подію.

Перевірка 36-річного водія паливозаправника на стан сп’яніння показала, що той був тверезим.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження – ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження поліцейські призначили низку експертиз, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Румунії пасажирський автобус Одеса–Констанца влетів у обмежувач висоти. Внаслідок ДТП вісім людей потрапили до лікарні.

Фото: ГУНП в Одеській області

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