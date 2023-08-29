Водитель бензовоза наехал на тракториста в поле в Одесской области: что произошло?

Тяжелые травмы получил тракторист, которого среди поля сбил бензовоз в Балтской территориальной общине Подольского района. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Водитель МАЗ приехал в поле Балтской громады, чтобы заправить сельхоз машину, а когда сдавал назад, просто не заметил водителя трактора.

49-летнего пострадавшего тракториста в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

Событие произошло около 22:00 на территории фермерского хозяйства между селами Пассат и Немировское Подольского района.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Водители скорой и сообщили о событии.

Проверка 36-летнего водителя топливозаправщика на состояние опьянения показала, что тот был трезв.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение — ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полицейские назначили ряд экспертиз, а на транспортное средство наложили арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Румынии пассажирский автобус Одесса-Констанца влетел в ограничитель высоты. В результате ДТП восемь человек попали в больницу.

Фото: ГУНП в Одесской области