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Вода із одеських бюветів: чи відповідає вона нормам?

Вода із одеських бюветів: чи відповідає вона нормам?

Артезіанська питна вода у бюветах Одеси відповідає встановленим нормам та її можна вживати, не побоюючись за своє здоров’я.

Принаймні це гарантують у мерії міста, посилаючись на дані дослідження, яке щомісяця проводить держпідприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України» (ДП УКРНДІ МТ).

«За результатами проведених мікробіологічних досліджень станом на 22 лютого 2024 року очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10»,

– сказано у повідомленні.

Такі протоколи розміщені на всіх бюветних комплексах, де ознайомитись з ними може кожен охочий.

До речі, нагадуємо, що сьогодні, 22 лютого, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт частина Пересипського району Одеси залишилася без води до вечора

Скільки бюветів є в Одесі?

На території Одеси знаходиться 16 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 111 до 149 метрів. Усі вони перебувають на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр».

За розрахунками комунальників, у середньому послугами одеських бюветів щодня користуються 45 тисяч мешканців міста. Середнє споживання води у одному бюветі становить 8-12 кубометрів. Вода із свердловин подається вільно та доступна кожному.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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