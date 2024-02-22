Вода из одесских бюветов: соответствует ли она нормам?

По крайней мере, это гарантируют в мэрии города, ссылаясь на данные исследования, которое раз в месяц проводит госпредприятие «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины» (ГП УКРНИИ МТ).

«По результатам проведенных микробиологических исследований по состоянию на 22 февраля 2024 очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10»,

– сказано в сообщении.

Такие протоколы размещены на всех бюветных комплексах, где ознакомиться с ними может каждый желающий.

Кстати, напоминаем, что сегодня, 22 февраля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ часть Пересыпского района Одессы осталась без воды до вечера

Сколько бюветов есть в Одессе?

На территории Одессы находится 16 бюветных комплексов с глубиной скважин от 111 до 149 метров. Все они находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр».

По расчетам коммунальщиков, в среднем услугами одесских бюветов ежедневно пользуются 45 тысяч жителей города. Среднее потребление воды в одном бювете составляет 8-12 кубометров. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому.